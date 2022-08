Calzada: tres hermanas denunciaron que fueron abusadas por su padre

Las víctimas relataron que los hechos sucedieron durante la infancia y adolescencia. "Estaba todo naturalizado, nadie decía nada, pero estábamos asustados”, confesó una de las mujeres violentadas a De Brown.

Tras años de terapia, tres hermanas pudieron poner en palabras y denunciar los abusos que sufrieron por parte de su padre biológico durante la infancia y adolescencia. Los hechos ocurrieron en la casa familiar de Rafael Calzada y con el “consentimiento de su madre”.

¿Qué pasó?

Elizabeth tiene 43 años y es la mayor de seis hermanos. Actualmente, vive en Burzaco y es una de las mujeres de la familia que vivió en carne propia un calvario dentro de su hogar.

“Después de mucho tiempo, pude hablarlo, darme cuenta de todo y nombrar a mi papá en las charlas con la psicóloga. Ahí se destapó esto, porque un recuerdo trajo a otro y así desbloqueé demasiadas cosas”, contó la browniana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: "Yo sufrí abusos reiterados, pero no llegó a violarme. No sé bien cuándo arrancó todo. Recuerdo haberlo vivido de chica, pero quizás sea mucho antes cuando aún no tenía uso de razón. Continuó hasta la adolescencia. Por eso, la pase muy mal en esa etapa. Vivía encerrada, aislada y no tenía muchas amistades”.

Según detallan las hermanas durante muchos años “sufrieron agresiones sexuales, psicológicas y físicas en su propio hogar”. “Recuerdo que mi papá me metía debajo de la canilla y me ahogaba; me dejaba afuera en la oscuridad porque se le ocurría que había hecho algo o revoleaba al gatito. Estaba todo naturalizado, nadie decía nada, pero estábamos asustados”, contó la vecina de Burzaco.

Asimismo, indicó lo difícil que le resultó la “inacción de su madre” ante esta realidad. “Mi mamá estaba ahí y veía todo. Era complicado para mí pensar que ella no se daba cuenta lo que pasaba. Esa situación me hacía sentir que quizás lo que estábamos viviendo no estaba tan mal como yo creía. No entendía nada".

Elizabeth es la mayor de seis hermanos. Su madre quedó embarazada de ella a los 16 años. Desde ese entonces, la pareja convive en Rafael Calzada. “Yo no perdono ni avalo a mi mamá porque falló, pero la entiendo como mujer. Está atrapada ahí. Mi papá siempre la maltrató, le decía que era incapaz y hacía sentir inferior en todo. Él, en cambio, es un psicópata, un enfermo”.

El reclamo

Las hermanas buscan justicia y visibilizar así su caso. “Nosotras lo que queremos es que vaya preso. Ya el hecho de denunciarlo nos hace bien, es poner en palabras algo que antes nunca pudimos decir”, confió a este medio.

Por su parte, Belén, la menor de las hermanas denunciantes, también sufrió “abusos por parte de su progenitor”. Estos “mayormente eran cometidos mientras dormía”. Si bien las tres mujeres padecieron el mismo drama, nunca habían podido hablarlo entre ellas hasta hace poco tiempo.

“Nos motivó a ir a la Justicia el hecho de avanzar un paso más, sacarnos algo de adentro. Yo hace poco comencé terapia y estoy desbloqueando, pero mis hermanas más grandes hace mucho que vienen cargando con todo esto y recién ahora pueden liberarlo. Para nosotras lo mejor sería la condena social”, admitió.

Padre y agresor

La persona denunciada es Miguel Ángel Toribio de 62 años. Es vecino de Rafael Calzada y padre de seis hijos. Estos hoy tienen 18, 30, 32, 39, 41 y 43.

“Como consecuencia de todo lo que vivimos a nosotras tres nos pasa lo mismo. Por ejemplo, tenemos problemas para dormir. Yo nunca descanso más de dos horas corridas, me despierto. Me di cuenta que mi cerebro está siempre alerta para que eso no me vuelva a pasar. Además estamos con psicólogos y psiquiatras”, reconoció Belén a este medio.

El caso

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La denuncia, en tanto, fue radicada en la Comisaría de Burzaco.