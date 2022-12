Cambia la camiseta por el traje: Tagliafico celebrará su boda a lo grande

Anticiparon que habrá tatuajes personalizados para los invitados con la temática de Argentina Campeón. ¿Cuándo será?

Luego de ser campeón del mundo con la Selección Argentina y recibir el cariño de millones de personas que se volcaron a las calles para acompañar la caravana del micro, Nicolás Tagliafico dejará de lado- al menos por un rato- la medalla, y tendrá su fiesta de matrimonio.

Si bien ya lleva un año de casado con su pareja de la juventud y ex jugadora de hockey del Club Monte Grande, Carolina Calvagni, realizará un festejo de ensueño. Será este martes, 27 de diciembre, apenas dos días después de Navidad y a uno de los premios Coscu Army Awardsm, donde el browniano estará presente como invitado.

"Siempre me seguiste y me apoyaste, estuviste en todos los momentos malos y buenos que tuve. Y en una noche soñada me di cuenta lo valioso que es tenerte, porque pase lo que pase vas a estar ahí. Te amo", escribió el browniano en sus redes, luego de ser campeón mundial.

Una historia de amor

Tagliafico y Calvagni se conocieron en 2014 a través de Facebook, por donde intercambiaron sus primeros mensajes y con el paso del tiempo forjaron una relación amorosa que persiste hasta la fecha. En ese momento, el de Rafael Calzada era parte del plantel de Independiente y luego emigraron juntos a Europa.

En diciembre de 2021, finalmente dieron el sí en una estancia ubicada en Cañuelas. Allí realizaron un evento discreto para los familiares más cercanos, pero ahora -justo un año después- la fiesta promete ser a lo grande, con varios jugadores de La Scaloneta y tatuajes personalizados para los invitados con la temática de Argentina Campeón.