¡Campeonas con ascenso incluido!: gran cierre de año del vóley de Independiente de Burzaco

Durante la temporada disputaron 154 partidos de los cuales ganaron 114. En 2025, jugarán en el nivel C de la Federación Metropolitana. Conocé más.

Las chicas de Independiente de Burzaco viajaron hasta Lomas de Zamora con el claro objetivo de realizar una buena jornada para consolidarse como las mejores del año y lo lograron. Luego de vencer a Los Andes en casi todas las categorías, se consagraron campeonas de tira.

El vóley femenino del "Rojo" fue el club que más puntos cosechó (225) durante la temporada en todas las divisiones, desde Sub 11 hasta Sub 21. En total, disputaron 154 partidos de los cuales ganaron 114 y perdieron apenas 40, lo que les permitió ascender al nivel C de la Federación Metropolitana.

Un ascenso con historia

El salto de la D a la C de Independiente de Burzaco tiene mucho trabajo detrás. La última vez que habían conseguido un ascenso había sido en 2018, después de varios años sin competir. Actualmente, el club pasó de tener solo dos equipos a contar con tiras completas de masculinos y femeninos, escuelita y minivoley.

"Desde que volvimos, nos propusimos hacer crecer el vóley en este club y lo estamos logrando. Cuando suceden estos logros, uno ve para atrás todo el esfuerzo, todo lo que vivió, todo lo que tuvo que hacer para que esto pase y tiene una mezcla de sensaciones", explicó Florencia Maidana, coordinadora de la disciplina, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Las categorías, una por una

En esta oportunidad, la Sub 18 se consagró campeona de su división; mientras que la Sub 12, Sub 16 y Sub 21 se quedaron con el segundo puesto. Por otra parte, tanto la Sub 13 como la Sub 14 finalizaron quintas.

"Desde el primer entrenamiento del año soñamos con esto. Hicimos mucho trabajo extra, jugamos muchos amistosos para prepararnos y focalizamos en los torneos abiertos porque optamos por no viajar este año para estar 100% metidas en la competencia. Fueron horas y horas de cancha, exigiéndonos al máximo para crecer como equipo", cerró.