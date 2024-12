Claypole busca cerrar la temporada con un triunfo

Visitará hoy, domingo 1 de diciembre, a Juventud Unida desde las 17 hs. ¿Cómo llegan?

En el marco de la última fecha del campeonato de la Primera C, Claypole visita a Juventud Unida con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera. El "Tambero" no pudo ser protagonista durante el año y no logró conseguir el ascenso ni la clasificación a la Copa Argentina.

El encuentro, correspondiente a la vigésima quinta jornada del Torneo Clausura, se llevará a cabo hoy, domingo 1 de diciembre, desde las 17 hs en el estadio Ciudad de San Miguel. Gonzalo Correa será el árbitro designado para impartir justicia. La última vez que se cruzaron fue en junio y los brownianos se impusieron 2-1.

¿Cómo llegan?

Claypole viene de perder 2-1 con Lugano como local en el Rodolfo Capocasa y arrastra dos derrotas consecutivas. Se ubica en la décima quinta posición con 30 unidades, mientras que en la tabla general está noveno con 69 tantos.

El "Lobo rojo", por su parte, terminó el Torneo Apertura último con apenas 14 tantos. Sin embargo, realizó un muy bueno Clausura que lo despegó de la zona de desafiliación y condenó a Deportivo Paraguayo. Viene de quedar libre y anteriormente cayó 2-0 también con Lugano.