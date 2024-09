Claypole empató como local y sigue en los últimos puestos

No se sacó ventajas con Real Pilar. La información.

Por la décima fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Claypole tenía la oportunidad de volver a sumar de a tres como local y ante su público. Sin embargo, no pasó del empate frente a Real Pilar.

El "Tambero" no tuvo su mejor partido y sufrió la expulsión rápida de uno de sus jugadores, que no le permitió mostrar todo su potencial, pese a no haber resignado el ataque.

El "Monarca", por su parte, tomó el protagonismo producto de la supremacía, pero falló en los metros finales. De esta forma, entregaron un partido con muy pocas emociones en la tarde de Almirante Brown.

¿Cómo sigue?

Con este resultado, Claypole se ubica en la vigésima segunda posición con ocho unidades producto de un triunfo, cinco empates y tres derrotas. En la próxima jornada visitará a Deportivo Paraguayo.