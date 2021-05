Claypole, en busca de tres puntos sagrados ante Luján

Compartir en:

domingo 9 de mayo del 2021

Se enfrentarán desde las 15:30 en el estadio Rodolfo Capocasa. ¿Cómo llegan?

En el marco de la décima primera fecha del torneo, Claypole necesita cortar una racha negativa como local y reencontrarse con el triunfo en casa. Para eso, tendrá que estar iluminado y derrotar a Luján, un equipo que no llega en su mejor momento.

El "Tambero" cosecha 9 unidades y se ubica un escalón por debajo de mitad de tabla. En su última presentación, repartió puntos ante Midland, pero estiró a cinco los partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, ganar en su estadio es algo que le cuesta: rescató sólo cuatro de 12 posibles.

El "Lujanero", por su parte, suma 11 y una victoria lo dejaría con esperanzas de prenderse en la pelea de arriba. Pese a eso, no festeja desde hace tres fechas, pero tiene una estadística alentadora: los únicos dos triunfos que consiguió fueron como visitante.

El equipo

Si bien Roque Drago no confirmó a los once que saldrán al campo de juego, realizaría una modificación. Calone no se recuperó de la lesión ante el "Funebrero" y Pasquale sería su reemplazante tal como ocurrió en el último compromiso.

A su vez, Brian Urquiza se asentó por el lateral derecho y parece haberle ganado el puesto definitivamente a Leonel Landaburu. Misma situación ocurre con Hernán Paz en el medio y su sana batalla con Damián Pérez Roa.

De no mediar inconvenientes, Claypole irá con: Alegre; Urquiza, Ordóñez, Díaz, Pezzani; Paz, González, Alfonzo, Iglesias; Pereira y Pasquale.