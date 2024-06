Claypole: iba a trabajar, desapareció y su familia lo busca intensamente

Diego Daniel Montaño tiene 47 años. Lo vieron por última vez el lunes. “No tenemos pistas ni datos”, aseguró su hijo a De Brown.

Un hombre de 47 años, vecino de Claypole, desapareció este lunes, 17 de junio. Se trata de Diego Daniel Montaño, quién salió rumbo a su trabajo y desde ese momento no se supo más nada de él. Es intensamente buscado por su familia.

¿Cómo pasó?

El browniano salió ayer alrededor de las 4 de la mañana de su vivienda, ubicada en el barrio Don Orione para tomar el colectivo 160. Habitualmente, viaja a bordo de esta unidad hasta Lanús y luego allí toma otra línea hasta Constitución.

“Lo único que sabemos por su último movimiento de SUBE es que se tomó el 160 a las 5:19 hs. Imaginamos que le pasó algo en el transcurso del recorrido o que pudo llegar a Lanús y algo ocurrió ahí”, sostuvo Sebastián, su hijo, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Ayer le mandaron mensaje a mi mamá porque no se presentó en el trabajo y nos pusimos en alerta porque es muy responsable. Desde ese momento, no sabemos nada, no tenemos pistas ni datos”.

Asimismo, el joven aseguró que es “la primera vez que le pasa algo similar a su padre”. No obstante, recordó que cuando se marchó se “sentía algo descompuesto”. En este marco, su familia, inmediatamente radicó la denuncia en la Comisaría de Claypole y en la Ciudad de Buenos Aires. Además, alertaron a las dependencias de Lanús.

¿Cómo ayudar?

Al momento de su desaparición, Diego vestía una campera de San Lorenzo, un pantalón cargo negro y zapatillas grises. “Es morocho, morrudo y de estatura mediana”, explicó a este medio. Quienes tengan información sobre su paradero podrán comunicarse con su hijo Sebastián al 11 3170 6317.