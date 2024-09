Claypole perdió como local y sigue en los últimos puestos

Cayó 1-0 con Real Pilar. La información.

Por la décima fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Claypole tenía la oportunidad de volver a sumar de a tres como local y ante su público. Sin embargo, no pudo frente a Real Pilar.

El "Tambero" no tuvo su mejor partido y sufrió la expulsión rápida de uno de sus jugadores, que no le permitió mostrar todo su potencial, pese a no haber resignado el ataque.

El "Monarca", por su parte, tomó el protagonismo producto de la supremacía, pero falló en los metros finales. Sobre el cierre, a los 90+5', Noriega sentenció el marcador definitivo.

¿Cómo sigue?

Con este resultado, Claypole se ubica en la vigésima segunda posición con siete unidades producto de un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas. En la próxima jornada visitará a Deportivo Paraguayo.