Claypole rompió el mercado de pases y selló la vuelta de un campeón

El "Tambero" ya sumó ocho refuerzos. ¿De quién se trata?

A menos de una semana de terminar el año, Claypole no descansa y sigue siendo uno de los clubes más activos en el mercado de pases. En este contexto, confirmó el regreso de un ex que fue clave para el ascenso a la Primera C en el 2021.

Se trata de Sergio Alfonzo. El mediocampista fue uno de los pilares de aquel equipo que supo jugar muy bien al fútbol y venció a Liniers en una final infartante, por penales. El volante llega para iniciar su segunda etapa desde JJ Urquiza, donde fue titular en 41 oportunidades.

En el "Tambero" no solo consiguió el campeonato, sino que también fue parte del histórico partido ante Boca Juniors por Copa Argentina. Luego, una dura lesión le hizo perder terreno y terminó saliendo de la institución. Pasó por Atlas y el "Celeste".

El mercado de pases

Altas

Sebastián Alejandro - Arquero

Agustín Gutiérrez - Volante

Manuel Gaitán - Defensor

Facundo Fajardo - Defensor

Santiago Galván - Defensor

Pablo Almada - Delantero

Sergio Alfonzo - Mediocampista

Tomás Hernández - Defensor

Bajas

Ian Mercado

Germán Oviedo

Ricardo Priori

Nahuel Icazatti

Leonel Llodrá