Claypole va por un triunfo como local

viernes 21 de mayo del 2021

Desde las 15:30, chocará con El Porvenir en el estadio Rodolfo Capocasa. Dentro de dos fechas se medirá ante el elenco de Burzaco en una nueva edición del clásico browniano.

El partido frente a San Martín por la décima quinta fecha ya se palpita por las calles de Claypole. Pero primero, el "Tambero" deberá afrontar el último encuentro en su casa antes de disputar el clásico. En frente estará nada menos que El Porvenir, un conjunto que hace varios años ya se asentó en la categoría.

El elenco dirigido por Roque Drago llega de una dura derrota por la mínima frente a Deportivo Español. No gana hace cuatro jornadas y su lugar en la tabla no es el ideal: se ubica en la 17° con 10 unidades. Además, las estadísticas marcan que aún no triunfó jugando como local.

Con respecto a los de Gerli, el presente no es tan diferente. Suma apenas tres unidades más y viene de dos caídas consecutivas que abrieron un mar de dudas en el plantel. Eso sí, todos las victorias que consiguió fueron en su estadio.

El equipo

De no medir inconvenientes, el entrenador realizaría una modificación para cortar la racha adversa en el Rodolfo Capocasa. Hernán González cumplió la fecha de suspensión y volvería a la titularidad en lugar del "Burro" Monzón, quien arrastra una molestia.

Claypole: Alegre; Urquiza, Ordóñez, Díaz, Pezzani; Pérez Roa, González, Romero, Iglesias; Mellone y Benítez.