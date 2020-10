Comenzó la inscripción de la Tarifa Social en Brown

Compartir en:

martes 27 de octubre del 2020

Será obligatorio concurrir con tapabocas y mantener la distancia indicada. ¿Dónde será el operativo y cuáles son los requisitos?

Respetando las medidas preventivas del Covid-19, comenzó la inscripción para obtener la Tarifa Social. Los vecinos deberán acercarse a Malvinas Argentinas durante esta semana. Este beneficio permitirá a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad pagar un precio más bajo por los servicios públicos.

¿Cuándo y dónde?

El operativo será del miércoles 28 al viernes 30 de octubre, de 10 a 13. Tendrá como escenario la Delegación Municipal, ubicada en Policastro 2389. Se atenderá por orden de llegada.

Los vecinos deberán concurrir con tapabocas o barbijo que cubra mentón, boca y nariz. También, será esencial que respeten la distancia prudencial para evitar posibles contagios.

¿Quiénes pueden obtener el beneficio?

Jubilados y pensionados.

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas y monotributistas sociales.

Los vecinos que reciban una pensión no contributiva

Titulares del servicio que cuenten con Certificado Único de Discapacidad.

Personas que cobren programas sociales o prestaciones por desempleo.

Quienes perciban la pensión honorifica para veteranos de Guerra de Malvinas.

Requisitos

Según detallaron oficialmente, el ingreso del titular del servicio de luz y gas no deberá superar dos salarios mínimos, vitales y móviles. Se consideran los sueldos brutos sin descuentos. Asimismo, no podrá tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad. Estas condiciones no aplican para quienes posean certificado de discapacidad.

Por otra parte, otro requisito es que todos los que se anoten no cuenten con más de una propiedad.

¿Qué papeles necesito presentar?

Tarifa de gas

Factura del servicio

Número de CUIL

Contar con acceso a Mi Anses (en el momento de la inscripción, el vecino deberá acceder a su mail y sms en el celular).

Programa Hogar

Número de CUIL

En caso de convivir con una persona con discapacidad no deberá percibir más de tres salarios mínimos, vitales y móviles.

Tarifa de luz

Factura del servicio

Número de CUIL