Con dos cambios, Claypole va por su primer triunfo

lunes 2 de marzo del 2020

Roque Drago mete mano en el once inicial con respecto a los que igualaron sin tantos ante Atlas. Conocé la formación.

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura, Claypole recibe a Yupanqui, desde la 17, con el arbitraje de Marcos Recalde. Necesita los tres puntos para volver a prenderse en la pelea por el campeonato.

El "Tambero" se ubica en la décimo segunda posición- lejos de los puestos principales- pero arrastra un encuentro menos que el pelotón. Aún no hay fecha definida para reiniciar el duelo ante Argentino de Rosario que fue suspendido por cuestiones climáticas.

En caso de conseguir un triunfo hoy y completar con creces el partido pendiente, podría quedar como escolta del líder. El rival de esta tarde será el "Trapero", quien tuvo un arranque con dos derrotas y una igualdad.

El equipo

Pensando en conseguir el primer triunfo del año, Roque Drago moverá dos fichas en el once inicial. El capitán Cristian Ordoñez no será de la partida ya que llegó a las cinco amarillas. Su lugar será ocupado por el ex Deportivo Armenio, Tomás Murillo.

La otra modificación también será en la zaga central. Emanuel Díaz arrastra una molestia y no estará desde el arranque. Axel Gómez hará su debut con la camiseta del "Tambero" tras su corto paso por San Martín de Burzaco y Central Ballester.

Claypole: Libares; Aguirre, Murillo, Gómez, Pezzani; Gonzalez, Alfonzo, Iglesias, Calone; Carrera y Manzanares.