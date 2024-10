Con estaciones vacías y mucho tráfico, así se vive el paro de transporte en Almirante Brown

La medida de fuerza se extenderá durante todo el día y afecta a los servicios de trenes, subtes, barcos y aviones. Los detalles.

Como consecuencia del paro general, el país vive este miércoles 30 una jornada complicada en lo que respecta a la movilidad. Como las estaciones de Almirante Brown están vacías, el mayor volumen de vecinos que se trasladó a la mañana se reflejó en el tránsito.

¿Qué pasa?

La Mesa Nacional del Transporte convocó a la medida de fuerza de 24 horas, la cual frenará durante todo el día los servicios de trenes, subtes, barcos y aviones. Según indicaron, es en “reclamo al ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei”.

Desde las primeras horas, esto se reflejó en diferentes puntos del país y Almirante Brown no fue la excepción. Las estaciones se mostraron vacías ante la falta de servicio de la Línea Roca, que recién retomará su cronograma este jueves 31.

Si bien el volumen de pasajeros en colectivos incrementó, el paro se reflejó en mayor medida en el tránsito. Se debe a que hubo más cantidad de vehículos en las calles, dejando en claro que varios brownianos optaron por el rodado particular para llegar al trabajo. Asimismo, una gran parte de los trabajadores realizó home office.

"No tuve problema para viajar en colectivo. Salí temprano por las dudas y me arrepiento, porque estaba tranquilo todo", afirmó una vecina a www.deBrown.com.ar. Por otro lado, otra browniana denunció que los micros pasan "muy espaciado" en Adrogué. "No vi todas las líneas que circulan siempre”, advirtió. No obstante, cabe aclarar que este sector realizará una medida de fuerza este jueves 31 en el AMBA.