Cottolengo: 28 casos de Coronavirus y más de 100 sospechosos

miércoles 22 de julio del 2020

La enfermedad afecta tanto a residentes como trabajadores del lugar. Un centenar de personas espera el resultado de sus hisopados. “Hay circulación interna de Covid-19 en la institución”, alertaron desde el centro de Don Orione. Los detalles.

En medio de la ola de contagios en todo el AMBA, los cuadros de Coronavirus también se multiplican en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. En las últimas horas, confirmaron 28 casos positivos y más de 100 personas fueron testeadas.

El grupo de pacientes infectados está compuesto tanto por trabajadores como por residentes del centro. “Consideramos junto a la secretaría de salud del Municipio y con PAMI que hay circulación interna de Covid-19 en la institución”, advirtieron en el último comunicado emitido este miércoles, 22 de julio.

En este marco, resaltaron que se continuará cumpliendo con los mismos protocolos de seguridad, respetando la cuarentena de todos los hogares y con la utilización del Equipo de Protección Personal. Además, se aislará y derivará a la sala de cuidados especiales a los residentes que presenten síntomas compatibles con la enfermedad.

Casos

Residentes:

Dieron positivo 11 tests, mientras que aún 42 personas aguardan los resultados de su examen. De los cuadros confirmados, solo cinco requirieron de asistencia por parte del servicio de emergencia. Tres de ellos fueron derivados por compromiso respiratorio, el resto continúa en la institución.

“Diariamente nos comunicamos con sus familias para informarles de su estado. La mayoría de los residentes que presentaron fiebre o febrícula en estos días, al día de la fecha se encuentran sin síntomas y con buena evolución”, detallaron.

Trabajadores:

17 empleados contrajeron el virus, de los cuales tres ya se recuperaron y continúan ya con sus actividades cotidianas. En tanto, otros 30 integrantes del personal fueron hisopados y están a la espera del resultado.

Dolor en el Cottolengo

En medio de esta triste realidad, el centro perdió a uno de sus residentes del hogar Brian Hombres. “Si bien el mismo presentaba fiebre, ese no sería el motivo de su fallecimiento. No presentaba dificultad respiratoria, no obstante fue hisopado”, aclararon.

Asimismo, la institución aprovechó el comunicado para agradecerles a los trabajadores por su labor diario y a la comunidad por las muestras de afecto que reciben ya sea a través de las redes sociales o por medio de las donaciones que les brindan.