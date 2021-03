Creadoras presentó el Panel de Mujeres Líderes en Adrogué

Compartir en:

viernes 19 de marzo del 2021

Con el fin de generar nuevos lazos e impulsar el camino de las mujeres en Almirante Brown, la ONG Compromiso Ciudadano junto a Boulevard Shopping desarrollaron un encuentro cargado de emoción, reflexión y perspectiva a futuro.

Tres oradoras contaron sus experiencias de vida, logros y los desafíos que enfrentaron tanto en lo personal como en lo laboral. También brindaron consejos y tips; e hicieron hincapié en la importancia de generar lazos y tender puentes entre mujeres.

El cierre estuvo a cargo de Mario Fuentes, presidente de la ONG Compromiso Ciudadano, quien destacó el rol de la mujer en la sociedad y convocó a participar de talleres, capacitaciones y encuentros de liderazgo.

“Trabajamos en conjunto con mujeres muy valiosas, que hacen una tarea formidable en distintos ámbitos. Reconocemos a la mujer que trabaja por su barrio, a la mujer emprendedora, a la empresaria, a la mujer financiera, a la mujer comprometida, a la creadora, todas aquellas que desde su lugar buscan cambiar la realidad propia y de otras”, expresó.

¿Qué dijeron las oradoras?

“Para mí el liderazgo tiene que ver primero con el autoliderazgo, el autodominio, con algo que es interno y que sale desde allí para poder liderar a otros, en equipo, en otros espacios. Quiero inspirarlas a que se animen a ir por esos sueños que parecen imposibles. Que le hagan un agujero a ese imposible y pasen del otro lado porque, cuando sucede, nos damos cuenta que no estamos solas: somos un montón que estamos en este camino”, dijo Stella Lepera, coach, mentora y emprendedora.

“El liderazgo también tiene que ver con la imagen, con cómo me veo. Reversionamos la frase de Mirtha 'Cómo te ven, te tratan' por la inversa: 'Cómo te tratas vos, te vas a ver'. Me pasa mucho de preguntarle a las chicas: '¿Qué es lo que más te gusta de vos?' y que se queden calladas. Pero cuando les digo: '¿Qué es lo que no te gusta?' Hay una larga lista. Tenemos que trabajar en cómo nos vemos a nosotras mismas internamente para que aparezca nuestra mejor versión y se refleje”, explicó Julieta Bregliano, asesora de imagen y fundadora de Brejel Imagen. Es Lic. en Relaciones Laborales con máster en Dirección de Recursos Humanos.

“Cuando me tocó tener un equipo para liderar, con un montón de circunstancias que pasaron en el camino, entendí que no quería ser jefa quería ser líder. El camino no es lineal y es difícil, pero es en donde aprendes un montón de cosas. En ese camino me di cuenta de que mi naturaleza era el de decir: “Chicas vamos. Tenemos un evento” y trabajar todas, decorar juntas, ensuciarme con ellas, llegar primera a un día de trabajo maratónico y que estaba buenísimo porque de esa manera se generaban los lazos. Yo podía compartir momentos con ellas, relajada, pero al otro día volvía a ser líder”, expresó Cecilia Laguna, responsable de Relaciones Institucionales y Eventos; y encargada de Marketing y Responsabilidad Social Empresarial del Shopping Boulevard.

Próximos eventos

Paola Hullk, vicepresidenta la de ONG y coordinadora de talleres y capacitaciones, invitó a las presentes a los siguientes encuentros y a sumarse como voluntarias.

Si querés saber más sobre cómo participar: ingresá a @CompromisoCiudadanoBrown en Facebook, @Compromiso_c en Instagram o visitá nuestra web www.compromiso.org.ar para más información.