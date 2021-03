Crimen del ex policía: “Quería vender la moto porque ya tenía miedo”

Compartir en:

viernes 26 de marzo del 2021

Así lo expresó su hermana en diálogo con De Brown. La víctima se había retirado de la Fuerza hace menos de un año para “aprovechar más tiempo con su familia”. Los detalles.

Alejandro Sagripanti fue asesinado el miércoles por motochorros en Burzaco. Se trató de un duro e inesperado golpe para su familia. Es que el hombre se había desempeñado durante dos décadas en la Policía de la Ciudad.

“Él se había retirado el año pasado porque quería aprovechar de la familia, de sus hijas. Quería vender la moto porque ya tenía miedo, porque ya había tenido varios episodios en los que le la habían querido robar. Quería comprar su casita porque tantos años de trabajo y nunca pudo tener nada propio”, contó entre lágrimas su hermana, Ximena, en diálogo con www.deBrown.com.ar .

El efectivo tenía 43 años y era vecino de Monte Grande. Ese día se había acercado a Burzaco para visitar a un amigo. Sin embargo, los agresores comenzaron a seguirlo y las calles Buenos Aires y Juan XXIII se produjo el fatal desenlace.

“Lo acribillaron a mi hermano. Le tiraron dos tiros que parece perforaron el casco y los demás al tórax”, detalló. Si bien el ex agente tenía un arma personal, que en ese momento empuñó, no habría efectuado ningún disparo.

Despedida en redes

Alejandro tenía tres hijos, la más chica de ellos de cinco años, y un nieto. Es por eso que había decido en abril del 2020 alejarse de la Policía. El último lugar donde se había desempeñado era en la Comisaría Vecinal del barrio porteño de Villa Urquiza.

“Nos robaron muchas mañanas de domingos de mates, me robaron todos los chistes que me mandabas todos los días, me robaron tu alegría y el aliento que me dabas cada vez que te contaba las nuevas...”, comenzó la carta escrita por Ximena en Facebook.

Y agregó: “Te robaron tus anhelos, tus proyectos, tus ganas de disfrutar de tu retiro laboral para estar tranquilo y disfrutar de tus hijas y tu nieto. Te rompiste el lomo toda la vida laburando para esto?...Te mataron para robarte la moto, te robaron la vida. Me robaron a mi hermano”.

La publicación, acompañada de una foto de Alejandro, se llenó inmediatamente de mensajes de familiares y amigos. Allí le daban sus condolencias y describían a la víctima como una “gran persona” y noble. "Era un tipazo, muy buena persona", agregó su hermana a este medio.

Su hija Nicole también aprovechó las redes sociales para despedirse. “El dolor más grande que tengo en este momento que no vas a poder disfrutar de tu nieto, que tanto amabas”, escribió al final del texto.

El caso

En este marco, continúan pidiendo justicia por Alejandro. Por el momento, detuvieron a un sospechoso de 17 años. Fue tras un allanamiento en una vivienda de José Mármol. El otro agresor sigue prófugo.