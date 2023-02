De Longchamps a bailar en un circo de Dubai, la historia de Giuliana

Cuenta con bailarines y trapecistas de diferentes partes del mundo. “En este lugar siempre trabajaron grupos de gauchos, recién ahora se abrió la convocatoria a mujeres”, contó a De Brown.

La pasión por el folclore traspasó fronteras y conquistó a un público inimaginable. Así lo vive Giuliana Ledesma, una joven artista de Longchamps que triunfa en Dubai. Hace cuatro meses, brilla con su show de malambo, bombo y boleadoras en un reconocido circo de la ciudad más grande y famosa de los Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo es la experiencia?

La browniana tiene 32 años y es una de las integrantes de “Revolution Queens”. En 2019, el grupo participó del concurso de TV estadounidense “America's Got Talent” y desde allí muchas puertas se abrieron para mostrar su talento en el exterior.

Sin embargo, la gran oportunidad se presentó a mediados del 2022 en el circo Fontana. Allí, viajó junto a otras dos compañeras de la compañía de danza. “En este lugar siempre trabajaron grupos de gauchos, recién ahora se abrió la convocatoria a mujeres. Ahí fue cuando nuestro director nos eligió a nosotras tres”, explicó Giuliana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Ya instalada en Dubai, la artista actúa de jueves a domingos, en dos funciones. Ciertas veces esto puede variar y debe presentarse en el escenario la semana completa. “Solemos alentarnos mientras realizamos el número y lo hacemos en español. La gente nos escucha y repite, eso nos causa mucha gracia”, contó acerca de la respuesta del público.

Y agregó: “Las mujeres a veces se destapan la cara para saludarnos. Esas son cosas que no se estilan en esta ciudad y nos da empatía. Muchas veces nos pasa también que la gente se suele asustar porque salimos tocando los bombos desde donde ellos están, pero rápidamente nos acompaña con palmas”.

Sobre Fontana

Se trata del primer circo acuático ambulante en Oriente Medio. Cuenta con bailarines y trapecistas de diferentes partes del mundo. Es un show para toda la familia.

“Es bastante turístico. Rota siempre, ahora en pocas semanas se muda para Abu Dhabi. Suelen estar tres meses o un poquito más en cada ciudad. Los artistas que participan son de alto nivel”, explicó a este medio.

En el próximo destino, Giuliana decidió no participar y volverse a la Argentina para reencontrase con sus hijos. “Vine por tres meses y me quedé casi cinco. Me vuelvo a fines de febrero”, confió.

Un poco de su historia

La browniana es mamá de un niño de 11 años y una adolescente de 15. Antes de emprender este sueño, trabajaba de empleada doméstica. “Pronto termino mi contrato y vuelvo con más experiencias y aprendizajes. Son muchas las cosas que me llevo de acá”, reconoció.

Su amor por el folclore viene desde la cuna y creció con el pasar de los años. Es que su padre bailaba esta danza y ella comenzó a tomar clases a los 7 años en un club del barrio. “Dejé de hacerlo porque quedé embarazada muy chica. Con el tiempo, retomé las prácticas particulares con maestros muy buenos”, explicó.

Y continuó: “Hoy mi hija sigue mis pasos, también hace malambo, boleadoras y bombo. Mi hijo también hace arte, es percusionista. Llevamos el folclore en la sangre”.