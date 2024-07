Defensores de Glew se consagró campeón por duplicado en fútbol femenino

Las categorías Sub 15 y Sub 17 levantaron la Copa de Oro de la Liga Metropolitana, mientras que la Sub 13 finalizó en el segundo puesto. En los próximos días realizarán prueba de jugadoras.

Las divisiones inferiores de fútbol femenino de Defensores de Glew crecen a pasos agigantados y pudieron coronar el trabajo de todo un semestre con dos títulos locales. Tanto la Sub 15 como la Sub 17 se consagraron campeonas de la Copa de Oro de la Liga Metropolitana.

La categoría más grande llegó a la final por tercera vez consecutiva y logró dar la vuelta olímpica tras derrotar a Defensores de Domselaar. A su vez, las más chicas hicieron lo propio ante Estrellas del Sur en un partido vibrante. Ambos encuentros se disputaron en el estadio del Club Progreso.

A su vez, la Sub 13 cerró un torneo casi soñado. Es que, si bien cayeron y no pudieron levantar el trofeo, alcanzaron el subcampeonato luego de superar a Domselaar y a Social Korn en semis. Por otra parte, los equipos de Senior, Máster y Primera se quedaron en cuartos.

Prueba de jugadoras

A partir del próximo lunes, 15 de julio, los entrenadores de Defensores de Glew estarán realizando captaciones de nuevos talentos para reforzar los planteles Sub 10, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Primera.

Las pruebas se llevarán a cabo en el predio ubicado en Patagones 3600, de dicha localidad. Se desarrollarán todos los lunes, miércoles y jueves del mes, desde las 15 hs.