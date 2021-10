Denuncian que un corralón estafó a un comedor y a cientos de personas

Compartir en:

viernes 29 de octubre del 2021

Está instalado en Burzaco. El proyecto solidario "Felices Los Niños" iba a reemplazar sus paredes de chapa por material, pero los elementos nunca llegaron. "Gastamos $35 mil para cumplir ese sueño", contaron a De Brown. La información.

Denuncian que cientos de familias de Brown y de distritos aledaños fueron estafadas por el corralón "Plataforma de la Construcción". Acusan a la empresa -con sede en Burzaco y Canning- de no proporcionarles los productos que compraron. Además, resaltaron que perdieron hace meses el contacto con los dueños.

Frenando sueños

El comedor "Felices Los Niños" tenía la ilusión de dejar en el pasado sus paredes de chapa para disponer de unas de material. Para eso, su encargada Lorena Cantero vendió su auto y puso el dinero a colaboración de ese proyecto que aún está pendiente.

"Fuimos a la oficina de Plataforma, nos comentó las promociones y que se pagaba de contado. Gastamos $35 mil para cumplir ese sueño. Nos pusieron un plazo de 40 a 45 días para darnos todo. Pero nunca llegaron. Nos dijeron que esperemos 15 días más porque se atrasaron y así fue siempre. Un día no nos contestaron más", le indicó Lorena a este medio.

Más damnificadas

La taekwondista local Aylén Romachuk invirtió una cifra superior a $100 mil en materiales de construcción en 2019. “Los dueños eran una amiga mía y su marido. Confié porque eran conocidos y él hacía patrocinios de viajes a mis alumnos”, explicó a con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Cuando se reabrió todo un poco en noviembre del año pasado, daban excusas por la pandemia y nos entregaron pocas cosas. Pedí más en marzo y volvió a poner esta situación en el medio. Insistí durante meses hasta que me dijeron que el 11 de junio me iban a dar todo. El camión nunca apareció". A raíz de esto, se enteró que otras personas vivieron lo mismo. "Hay más de 200 reclamos en Defensa al Consumidor", afirmó la deportista.

En tanto, Florencia, otra de las víctimas, relató: "Compramos $200 mil en elementos. A los meses nos trajeron algo. Después empezaron a dar vueltas. Cuando pedimos el total, nos decían que se rompió el transporte o no les llevaban mercadería. Luego, no contestaron más hasta que un empleado nos avisó que los dueños habían desaparecido. Cerraron y no supimos más nada".

La Justicia

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Lomas de Zamora. Hasta el momento, a las víctimas sólo se les informa que "está todo en proceso investigación y que todavía no hay nada".