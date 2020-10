Devolvió una billetera, se negó a recibir recompensa y solicitó trabajo

Compartir en:

miércoles 28 de octubre del 2020

Ocurrió en Adrogué. La cartera pertenecía a una jubilada. El hijo de la mujer compartió este gesto a través de las redes sociales. La historia.

Ángel Acuña, como su nombre lo expresa, se convirtió en un ángel para una familia de Almirante Brown. Es que encontró una billetera y la devolvió. Sin embargo, realizó un pedido que sorprendió y tocó el corazón de los vecinos: solicitó trabajo.

¿Qué pasó?

Todo comenzó este miércoles por la mañana en Adrogué. La mujer, quien es jubilada, fue al supermercado en su auto y cuando retornó se dio cuenta que le faltaba su cartera. Esta contenía dinero y documentación importante, entre ella, el carnet de la obra social.

Junto con su hijo, la browniana inspeccionó el vehículo a la espera de poder encontrarla, pero no fue así. Tiempo más tarde, un hombre tocó el timbre de la vivienda. Se trataba de Ángel.

Según contó Acuña, se dirigía a su trabajo cuando halló el objeto en medio de la calle. Fue así que buscó la dirección que figuraba en el DNI y fue hasta la casa para entregársela a su dueña. Este gran gesto conmovió la familia, quien hizo pública la historia a través de las redes sociales.

“Vi en medio de la calle una billetera con todo lo que tenía adentro y no quería que se le diera recompensa ni nada. Solo hizo mención a que si teníamos algún trabajo de lo que él hacía, albañilería, pintura, todo lo relacionado a construcción que lo tuviéramos en cuenta”, contó Matías, hijo de la jubilada, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Quienes deseen comunicarse con él para contratar sus servicios pueden hacerlo al 11 5528-3376.

Sobre Ángel

Hace 22 años que vive en Adrogué. Estudió en un un colegio técnico y, por motivos económicos, no pudo continuar cursado en la Universidad, por lo que decidió volcarse a la construcción. Actualmente, tiene dos hijos y es el sostén del hogar, una tarea que en medio de la pandemia se vuelve complicada.

“Estuve sin trabajar alrededor de ocho meses. Después en Almirante Brown se empezó a habilitar la construcción y comenzarmos a hacer algo”, contó el hombre este medio, quien también hizo trabajos de jardinería para subsistir.

Respecto al por qué decidió rechazar la recompensa, explicó: “Mis padres siempre me dijeron de chico que lo que no era mío no era mío, que tenía que ganármelo. Por eso tengo esa mentalidad”.