Día Mundial del Sexo: ¿Cómo se transita en cuarentena?

domingo 6 de septiembre del 2020

Los principales problemas son falta de deseo o la dificultad para concretar los encuentros. En diálogo con De Brown, una psicóloga especializada en el tema nos explica qué pasa y brinda tips para sobrellevar este momento.

Hoy, 6 de septiembre, es el Día Mundial del Sexo. ¿El motivo? Es que el número del día y el mes hacen referencia a una de las posiciones más conocidas: el 69. Sin embargo, en medio de la pandemia, la gran pregunta es ¿cómo continúa desarrollándose esta práctica?

“En general, lo sexual pasó a un segundo o quinto plano porque está más presente el tema de la salud, las preocupaciones, el trabajo, el estrés. También la pandemia, junto con el aislamiento, genera muchísima variedad de problemas a nivel psicológico: más ansiedad, sintomatología depresiva”, explicó Georgina Raimondi, sexóloga clínica y codirectora de Tsex, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

¿Dónde se dan los encuentros?

Eso se volvió una de las grandes problemáticas, sobre todo para aquellas parejas que tienen hijos. Es que antes solían aprovechar los momentos en los que no estaban los pequeños o los dejaban a cargo de algún familiar. Algo que ahora es una tarea imposible.

“Quizás a veces las personas sienten que no encuentran el momento, no saben cómo hacérselo o por ahí no hay ganas. Lo sexual está ahí latente, pero parece que no está el deseo porque está todo en el mismo espacio: trabajo, estudio, vivienda. Esto genera que el deseo se apagué”, advirtió.

¿Se cumple con el aislamiento?

Raimondi señala que, a medida que pasa el tiempo, la gente comienza a perderle el miedo y el respeto al Coronavirus. De esta manera, otros aspectos como el psicológico o lo sexual empiezan a pesar más y hace que muchas personas terminen no respetando la norma.

“Se está rompiendo bastante la cuarentena, pero no sólo por lo sexual sino también por lo vincular, lo familiar, por el contacto en sí mismo. Se minimiza el riesgo y empiezan a aparecer pensamientos para autocalmarse como ‘es un ratito’, ‘voy y vengo’, ‘no va pasar nada’, ‘tomo todos los cuidados’”, señaló.

Tips para sobrellevar la cuarentena

-Comunicación: intentar expresar lo que las personas sienten y encontrar puntos en común.

-Permitirse no tener ganas: Es un sentimiento que es natural que aparezca y que puede generar cierta alerta en las relaciones. Sin embargo, tenemos que entender que en medio de la situación que atravesamos las ganas pueden disminuir.

-Planificar el encuentro sexual: si es una pareja que convive, organizar un plan especial dentro de casa es una opción. Es importante tener en cuenta que el hecho de que no se dé de manera espontánea no hace que disminuya el deseo o que sea peor.

“Se puede crear un clima distinto. Mirar una película y comer algo, hacerse masajes, ducharse juntos genera como cierta apertura que puede terminar generando deseo, no tiene que ser espóntaneo siempre. Hay veces en que primero se da la excitación y a raíz de eso surge el deseo”, advirtió.

-Sexting: es una opción para las personas que no conviven. Se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, por medio del celular o la computadora. Se recomienda a los participantes que no dejen ver su cara en la imagen para que esta no quede comprometida. Tampoco difundir ningún tipo de material sin el consentimiento de la persona involucrada.

“Esta práctica es uno de los descubrimientos dentro de la pandemia, junto con todo lo virtual, pero también puede estar la autoexigencia del tener que hacer sexting porque es lo único que se puede hacer. Hay que darse también el permiso de que por ahí no hay ganas de hacerlo porque a la persona no le convence la virtualidad y está bien", aclaró.

Sobre Georgina

Es psicóloga y sexóloga clínica. Junto con su colega Micaela Laurito, dieron inicio en enero a “Tsex”, un espacio que brinda terapia sexual. Sin embargo, debido a la pandemia, debieron pasar de lo presencial a lo virtual. Si bien al principio fue un gran cambio, encontraron grandes ventajas en esta modalidad como el poder atender pacientes de distintos lugares.

Quienes deseen saber más, pueden contactarse con ellas a través de su Instagram: @Tsexok. También allí brindan todo tipo de material sobre el tema.