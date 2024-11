¿Dónde está Camila?: busca a su amiga que se mudó hace 22 años de Don Orione

Todo ocurrió durante una llamada a un programa de LuzuTv. Mirá el video.

Hay recuerdos de la infancia con personas que nunca más cruzamos que quedan marcados a fuego en la memoria. Esto le sucedió a Micaela de 30 años y vecina de Burzaco quien no dudó en llamar a un programa de streaming para buscar a un amiga. Ella vivía la Manzana 28 de Don Orione, pero hace 22 años se mudó.

¿Cómo fue?

Todo sucedió durante una emisión de “Nadie dice nada”, de LuzuTv. Allí, la oyente solicitó ayuda para encontrar a Camila, quien a sus ocho años dejó el barrio de Almirante Brown y “se fue a vivir al Sur”.

“Era rubia y tenía ojos celestes. Su hermana se llama Nadia. Nos la pasábamos bailando canciones de Chiquititas”, afirmó. Asimismo, agregó que "tenía a la mamá, el papá, un primo”. En este marco, los conductores no pudieron contener la risa debido a la falta de datos precisos que le brindo para poder identificarla.

Sin embargo, más tarde y ante la consulta de los presentes, detalló que tenía un “piano enorme” en el living de la casa de Don Orione y arriba de este instrumento había un “frasco lleno de Flynn Paff”.

“Nos queríamos mucho. Fui a la casa a visitarla y me dijo que se iba al otro día. Algo así sucedió”, indicó la oyente de LuzuTv, al tiempo que enfatizó en que mantiene nostalgia de la situación hace varios años.



¿Apareció?

El video se hizo viral y una usuaria de Instagram no dudo en escribir al sentirse identificada con la descripción. "Creo ser yo, pero no me fui a vivir al sur, me fui a vivir a Olavarría. Tengo mamá y papá jaja y mi hermana se llama Nadia. No tenía un piano, era un órgano y no recuerdo el detalle del flynn paff", escribió. ¿Habemus reencuentro?