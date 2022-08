Duro presente de Brown: sumó cuatro de los últimos 24 puntos 

Con la caída ante San Martín de San Juan alcanzó las cinco derrotas consecutivas.

Luego de un arranque prometedor, Brown de Adrogué sucumbe en una realidad oscura de la que no puede salir. Apenas consiguió cuatro de los últimos 24 puntos en juego y esta tarde volvió a tropezar. Fue 3-2 ante San Martín de San Juan.

En un primer tiempo parejo, fue el dueño de casa quien aprovechó al máximos las llegadas más claras y pudo lograr una buena diferencia para irse tranquilo a los vestuarios. A los 18 minutos Lagos estampó el 1-0 parcial y a los 43', Franco estiró la ventaja.

Sin embargo, en el amanecer del complemento apareció Mateo Acosta para ponerle suspenso al partido y poner el 2-1. Cuando se esperaba que el "Tricolor" vaya en busca del empate, el "Santo" le puso paños fríos al trámite y a los 71', Ramírez colocó el 3-1.

Con más ganas que fútbol, el elenco conducido por Pablo Vicó volvió a descontar a la salida de un lateral. Tras un centro de Acosta, Belinetz le ganó a su marcador para el 3-2 que le daba vida a la visita. Pese a eso, los últimos minutos fueron intrascendentes y la victoria quedó en la casa del "Verdinegro".

Lo que viene

Brown se ubica en la décimo tercera posición con 38 unidades y no consigue festejar hace un mes. La última vez fue 2-0 a Brown de Puerto Madryn. Apenas un punto lo mantiene en zona de Reducido. La próxima fecha recibirá a Chaco For Ever.