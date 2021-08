Compartir en:

viernes 20 de agosto del 2021

Así se lamentó la abuela de Estefanía Bonome en diálogo con De Brown. Fue luego de que el único detenido por el crimen quedara en libertad.

La Región se vio conmovida en 2018 con el caso de Estefanía Bonome, la niña de nueve años asesinada por su primo en José Mármol. La Justicia le otorgó recientemente la libertad. Un fiscal apeló a la decisión.

El hecho

El cuerpo de la pequeña fue hallado en las cercanías de las vías del tren. Su primo Mijael Yobanovich, en ese momento de 15 años, admitió ser el autor material y fue el único detenido.

El asesino estuvo internado en el Centro Cerrado de Menores de Batán. Pero al convertirse en mayor de edad y tras ser declarado inimputable, quedó en libertad.

“Estamos muertos en vida. Estuvimos peleando y luchando para que esto tenga un giro de último momento. Y no pasó. No lo pueden seguir teniendo, ni seguir detenido”, aseguró María, la abuela de Estefanía, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La última esperanza

El fallo lo tomó el Juzgado de Garantías del Joven N°2 de Lomas de Zamora. No obstante, la medida fue apelada por el fiscal Martín Seara y deberá resolverlo la Cámara de Apelaciones.

"El abogado nos confirmó esta situación. Es una pequeña luz al final del túnel. La vamos a perseguir. Él está disfrutando, mientras mi nieta está en un cementerio", aseveró.

Pese a la lucha incesante en busca de la Justicia, la decisión se perfila a ser determinante. El motivo es que la Ley del niño, el Código Penal y los Derechos Humanos no permiten que ningún menor de 16 años sea acusado en un delito. Así, en 2018, fue declarado "inimputable".

Las represalias

Desde la familia de Estefanía temen cómo pueda actuar Mijael. Según advirtieron, el joven amenazó con que “la van a pagar los que le hicieron guerra cuando estuvo en la cárcel”.

“Él va a volver a matar. Les dijo por mensaje a otras personas que salió ‘afilado’ y que será noticia en cualquier momento. ‘Voy al cementerio o termino en cana’, textuales palabras”, indicó María.

Asimismo, señaló que el asesino está en Misiones junto a su familia. "Me contactó gente de allá. Se están juntando los vecinos porque anda suelto y no quieren a un criminal ahí. Van a hacer una marcha. Si no se quiere ir, lo van a linchar”, concluyó a este medio.