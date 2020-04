El Pequeño Cottolengo Don Orione atraviesa un duro momento

Compartir en:

lunes 6 de abril del 2020

En medio de la pandemia, la Agencia Nacional de Discapacidad les adeuda cuatro meses de servicios. “Si siguen sin pagar, es difícil continuar asistiendo”, informaron desde la institución. Conocé los detalles.

El Pequeño Cottolengo de Don Orione se encuentra atravesando un difícil momento. La institución asiste a alrededor de 360 personas, pero por falta de pago de las prestaciones esta tarea se está volviendo cada vez más complicada.

La Agencia Nacional de Discapacidad les abonó recientemente el mes de octubre de 2019, por lo que aún les debe las últimas cuatro cuotas de sus servicios. Aseguraron que la suma es altísima, ya que 200 de sus pacientes tienen obra social estatal.

“Si siguen sin pagar es difícil continuar asistiendo. Dependemos en gran porcentaje de esos ingresos”, aseguro en diálogo con www.deBrown.com.ar Fernando Montero, coordinador técnico del Cottolengo, que cuenta con casi 370 trabajadores.

A esto se suma que la entidad no actualiza los aranceles desde octubre. “Nos come la inflación y estamos desesperados en una situación de pandemia por el Coronavirus, donde corren gran riesgo empleados y residentes. No podemos solventar cosas básicas. Apenas se llegó a saldar sueldos. Tuvimos problemas para pagar a proveedores de alimentos e insumos”, explicó.

Ayuda

Es por esto que solicitan a quienes puedan colaboren con pañales para adultos y elementos de higiene como alcohol. El espacio posee una cuenta bancaria donde los vecinos pueden efectuar donaciones.

“El personal está haciendo grandes esfuerzos para cuidar a los residentes poniendo en riesgo su salud y la de sus familias. No podemos no pagarles el sueldo. Es una locura”, resaltó.

Quienes deseen ayudar, pueden llamar (011)42681325 o enviar un e- mail a donaclay@cottolengodonorione.org.ar.

Cuentas:

Medidas

Debido a los atrasos en las cuotas, la Justicia debió tomar cartas en el asunto. Sin embargo, aún la institución browniana no ha tenido una respuesta favorable.

"Tenemos un amparo a favor donde el juez dictamina que nos paguen a 30 días. Y no se está cumpliendo. Se hizo la denuncia hace 2 meses y el juez intimó a que en tres días den explicaciones de porqué no están pagando. De esos 3 días ya pasaron 2 meses", advirtió.