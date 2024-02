“El placer enamora”, la charla de Luden que encendió Boulevard Shopping

La sexóloga Flor Berrade fue quien puso voz al encuentro desarrollado en el sex shop. “El juguete no reemplaza a nadie, viene a diversificar la experiencia sexual, nos hace conocer formas de estímulos diferentes”, resaltó a De Brown.

Con la premisa puesta en “el placer enamora”, la destacada sexóloga Flor Berrade, dueña de la cuenta de Instagram @somosvulvaok, brindó una charla en el sex shop Luden de Boulevard Shopping. Allí invitó a los presentes a “habilitar diferentes formas de disfrute”, más allá de los que trasmiten los medios de comunicación.

“El negocio está vinculado 100 por ciento con la educación sexual, mismo la gente que trabaja acá tiene una capacitación en sexualidad para poder atender y acompañar a todos los clientes. La iniciativa de empezar a hacer este tipo de eventos está vinculado a la esencia de la marca”, explicó Julián Longobardi, dueño del comercio, a www.deBrown.com.ar.

El encuentro

Tuvo lugar el pasado viernes, minutos después de las 19 hs, en el local 232. Allí la psicóloga se paró frente lo que era- al principio- un tímido público. Sin embargo, gracias a su carisma y el empleo de distintas actividades, logró que de a poco este se fuera abriendo a realizar distintas consultas o dar su opinión del tema.

“A mí me encanta. Me parece que genera una apertura a hablar lo que en la cotidianeidad no se habla, que es del sexo y sobre cómo vivimos la sexualidad, más allá de los estandarizado y demás. Que las personas puedan vivir su sexualidad y desplegar eso en este tipo de espacios”, confesó en diálogo con este medio.

Los aliados

El ambiente también contribuyó a la charla. Es que la tienda expone todo tipo de artículos- como vibradores, dildos, esposas, succionadores, lencería y máscaras- sin perder la elegancia que la caracteriza. Esto despertó sin duda la curiosidad de quienes estaban allí y generó que, tras terminado al evento, se acercarán a adquirir algún producto. Asimismo, al final del encuentro, se sortearon algunos ellos.

“Los juguetes vienen un poco a salvarnos de ciertas situaciones, también a permitirnos explorar mucho más allá de lo que teníamos pensado. Esto de la sexualidad y el sexo tan cuadrado, de repente se puede expandir en un montón de formas y colores que las personas deseen”, afirmó y resaltó: “El juguete no reemplaza a nadie, viene a diversificar la experiencia sexual, nos hace conocer formas de estímulos diferentes”.

En este marco, Longobardi contó que parejas de varios años se acercan al comercio con el objetivo de “activar la relación”. “Entran, ven un poco, se atreven, se compran algo, preguntan y las asesoramos. A la semana o al mes, vuelven muy entusiasmados para buscar otros productos y también agradecidos porque es un tema tan tabú”, relató.

Por otro lado, la licenciada resaltó la importancia del consenso y de hablar sobre sexo con la pareja para comunicar lo que uno quiere, no sólo cuando se está teniendo relaciones sino también por fuera del acto. “Hablar de placer y de amor a veces da miedo”, reveló.

Sobre Luden

Se trata del primer sex shop que funciona dentro de un centro comercial en Argentina. El evento contó con la presencia de Cecilia Laguna, gerenta de Marketing de Boulevard Shopping. Asimismo, asistieron personas de distintas edades (todas mayores de 18 años), algunos acompañados de sus parejas y otros de algún amigo. Todos con el objetivo de poder aprender más sobre este mundo.