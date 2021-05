El sueño del pibe: de jugar en Ateneo Parroquial a debutar en Primera

Compartir en:

jueves 13 de mayo del 2021

Mariano Pieres es de Rafael Calzada. El último fin de semana tuvo su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino vistiendo los colores de Defensa y Justicia. Su historia.

Con 21 años y siendo uno de los mejores proyectos de las inferiores del "Halcón" de Varela, Mariano Pieres tuvo su tan ansiado debut en la Liga Profesional. El defensor central no sólo convenció a Beccacece sino que también saltó al campo de juego como capitán del equipo.

El encuentro de la décima tercera fecha ante Atlético de Tucumán quedará grabado a fuego en la memoria del oriundo de Rafael Calzada. Si bien el marcador no acompañó (0-5), fue una tarde única para los seis juveniles que disputaron su primer partido oficial.

"No me tomó de sorpresa porque había muchos positivos de Covid y el DT ya me había confirmado en la semana que iba a estar. Este era mi mayor sueño y haber podido lograr lo que siempre deseé es una sensación única. Siento felicidad más allá del resultado", sostuvo el central en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Su historia

Hizo baby fútbol desde los 4 hasta los 9 años en Ateneo Parroquial de Rafael Calzada, institución de la que guarda gratos momentos familiares y donde conoció a un director técnico que fue fundamental para conseguir lo que está viviendo en estos días.

"Mi abuela me llevaba al club cuando mis papás trabajaban y volvíamos caminando. Ella me retaba para que no patee las piedras y no rompa los botines. Son recuerdos que no se van a borrar nunca. Ahí también me crucé con Gonzalo Ferrer que me ayudó en mi proceso de formación", rememoró.

Se retiró de la Liga ADIAB en Almafuerte de Temperley. Las inferiores las hizo en Banfield, equipo con el que compartió plantel con Tomás Pozzo, otro browniano que logró debutar en Primera con la camiseta de Independiente. Finalmente, arribó al "Halcón" de Varela en 2019.

Próximos objetivos

Sabiendo que dio un gran paso hacia el profesionalismo, pero con los pies sobre la tierra, Pieres no pierde de vista su meta principal. El 2021 será fundamental para conseguir firmar el vínculo que lo una a Defensa y Justicia de manera oficial.

"Voy a trabajar para seguir creciendo y ser mejor jugador. Quiero competir de forma sana desde adentro del plantel. Si todo esto se da, no tengo duda que el contrato en algún momento va a llegar. Después quiero afianzarme, ganar títulos acá y representar al país con la Selección Argentina", concluyó.