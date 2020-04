Emmanuel Iodice desafía a la pandemia entrenando desde casa

Compartir en:

viernes 3 de abril del 2020

El triatleta de Longchamps montó su propia área de trabajo en su hogar para volver de la mejor manera. "Con la cinta y una bicicleta especial tengo cubierto más del 90% de los ejercicios", sostuvo a De Brown.

Los tiempos que corren no son los ideales para los deportistas, que deben mantenerse en forma a pesar del parate de competencias. Pese a eso, Emmanuel Iodice, reconocido triatleta local, no baja los brazos y continúa con los entrenamientos dentro de su casa. Sin romper ninguna regla, se sobrepone a las restricciones de la cuarentena de una manera especial.

Desde Longchamps, se reparte el día estudiando para la carrera de Licenciatura de alto rendimiento deportivo, el trabajo y los ejercicios específicos de la rutina. "Tengo una cinta y la bicicleta con rodillo. Dos de las tres disciplinas están resueltas. La natación la suplo con movimientos de fuerzas con bandas elásticas simulando la brazada", reconoció.

Al contar con los elementos necesarios para hacerle frente a la pandemia, no tuvo que hacer modificaciones en su vivienda. Eso si, la rutina cambió por completo. "Como no sabemos cuándo vamos a volver tuve que sustituir todo. Estaba en una etapa competitiva y ahora lo manejo como una pretemporada. Los estímulos no son los mismos", admitió.

¿Cómo funciona la bicicleta especial?

La resistencia es una parte fundamental en el triatlón y la bici es uno de los fuertes de Iodice. Para entrenar sin necesidad de recorrer las calles cuenta con un complemento extra. Se trata de un rodillo que reemplaza la rueda delantera y finaliza abajo de la trasera haciendo que no se mueva y cumpla la misma función.

"Le dedico 20 horas semanales. Dependiendo el día corro una, pedaleo dos y después complemento con fuerza. Tener todas las cosas en casa es un privilegio, ya que me resuelve el 90% de mis necesidades", explicó.

A tener en cuenta

Pese a que todos los deportistas cumplen con ejercicios diagramados para mantenerse en ritmo, el browniano aclaró que hay que tomar precauciones. "No corro por el patio o el living porque puede ser muy nocivo para las articulaciones de la rodilla y el tobillo", señaló.

También dejó en claro que los entrenamientos deben ser con cargas especificas. Simular una competencia dentro del hogar no suma y pueden lastimarse. "Si bien algunos lo hacen, sólo sirve para seguir motivados", remarcó.

La temporada

Iodice es de los mejores triatletas de Argentina. En su última actuación consiguió el segundo lugar en el Iron Man de Bariloche. Después de una buena pretemporada, el vecino de Longchamps esperaba con ansias el desarrollo 2020.

"Tenía buenas expectativas para marzo y abril. Al principio me amargue, pero después quedó en segundo plano. Se me fue la ansiedad, puse las cosas en su lugar y lo que importa es la salud, quedarse en casa y que todo esto pase rápido", sentenció.