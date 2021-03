Empezó a nadar por consejo médico: hoy forma parte de la Selección

Compartir en:

jueves 18 de marzo del 2021

Se trata de Rocío Gómez, quien sufre agenesia en el brazo izquierdo. Sus actuaciones la llevaron a participar de dos convocatorias nacionales. "No hay límites, todo es posible si te lo propones", expresó a De Brown. Conocé esta gran historia de superación.

Con apenas 16 años y un gran camino por recorrer en las piletas, Rocío Gómez forma parte de la Selección Argentina Juvenil de natación. La oriunda de Rafael Calzada estuvo presente en la última concentración con vistas a las próximas competencias.

Las jornadas se llevaron a cabo en el Natatorio Olímpico de Avellaneda. Estuvieron conducidas por los técnicos de la "Albiceleste". Contó con dos días de entrenamientos y uno de toma de tiempos donde también se hicieron presentes representantes del combinado nacional mayor.

Su historia

Aprendió a nadar desde muy pequeña por recomendación de los médicos. Es que Gómez sufre agenesia - imposibilidad del desarrollo de un órgano durante el crecimiento- en el brazo izquierdo y corría el riesgo de que si no hacía algo se desviaría su columna.

"La natación es todo para mí, es mi día a día, el lugar donde me despejo, que me sube el ánimo, donde disfruto de los buenos resultados, del proceso, aprendo a tener valores y disciplina que me sirven para la vida", reconoció la adolescente, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Comenzó a competir a principio de 2019 para el club Independiente de Burzaco y representa al Municipio de Almirante Brown en cada uno de los torneos. Sus brillantes actuaciones ese mismo año hicieron que los DT de la Selección se fijaran en ella y la convocaran al campus a través de Fernando, su coach.

"Cuando era chica no me gustaba porque no me podían enseñar como yo necesitaba. No usaba mi muñón y hasta me sobreprotegían en las piletas. Al llegar al Polideportivo el cambio fue notorio y pude mejorar mi postura. Aprendí mucho sobre el deporte adaptado y conocí atletas con discapacidad", resaltó.

En mayo, competirá en el Open que se hará en el CeNARD y sueña con estar en los Juegos Parapanamericanos. El mismo estaba confirmado en el calendario para 2021 en Colombia, pero la pandemia obligó a posponerlo para 2022. Después de ocho meses parada por el aislamiento, la vecina de Calzada va por todo.

"No hay límites, todo es posible si te lo propones. Lo importante es desear algo, soñarlo, creerlo y trabajar para lograrlo. La mente domina al cuerpo, siempre se puede un poquito más. Desde chiquita para todo siempre mi respuesta es 'yo puedo'", concluyó a este medio.

Por: Diego Santa Cruz