En el Día del Orgullo LGBTI+, el sentido posteo de Lizy Tagliani

Compartir en:

lunes 28 de junio del 2021

La browniana compartió una imagen en sus redes sociales en esta fecha tan especial. Los detalles.

Hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo LGBTI+ (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales, Queer y otras minorías). Una de las referentes del colectivo en Almirante Brown es Lizy Tagliani.

En esta fecha tan significativa para ella, la ex vecina de Adrogué y destacada humorista compartió una publicación cargada de emoción en sus redes sociales. Allí se la puede ver firmando una bandera arcoíris, representativa del movimiento.

“Orgullo siempre”, fue la breve pero contundente frase que acompañó a la fotografía. Rápidamente, la imagen se llenó de comentarios repletos de corazones de todos los colores, aplausos y mensajes de apoyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lizy Tagliani (@lizytagliani)

Otra destacada browniana

Mía Fedra es sin duda otra de la vecinas de Adrogué que hace historia. Fue la primera tenista trans en Argentina. Participó este año de una campaña para promover un "deporte libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género".

La iniciativa fue titulada “Juga con Orgullo”. “Me caigo, me levanto, voy para adelante, no me importa nada y creo que eso me hace llegar a cosas que ni yo me doy cuenta”, afirmó en el video que fue lanzado por la asociación civil 100% Diversidad y Derechos.

¿Por qué es hoy el Día del Orgullo?

Según informan desde la página oficial del Gobierno nacional, todo comenzó a raíz de un episodio sucedido en un bar de Nueva York, en 1969. El mismo era concurrido por la comunidad LGBTTIQ+. Estos, cansados de los continuos hostigamientos de la Policía, decidieron enfrentarla, rebelándose contra un sistema político que avalaba la discriminación, la persecución, el hostigamiento y la violencia sistemática contra el colectivo.