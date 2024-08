En pleno invierno, la temperatura llegará a los 26°C en Brown: ¿Cuándo será?

Así lo informaron del Servicio Meteorológico Nacional. Los detalles.

En pleno invierno y luego de vivir un frío polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un inesperado pronóstico del tiempo. Es que en los próximos días habrá un fuerte ascenso de la temperatura. Se esperan más de 25 grados para el Conurbano Bonaerense y la Ciudad.

¿Cuándo será?

El "mini veranito" se reportará este viernes, 2 de agosto. La mínima será de 19° C; mientras que la máxima escalará a los 26° C. Si bien no hay probabilidades de lluvias, será una mañana ventosa y una tarde nublada.

El sábado, en tanto, el tiempo ya comenzará a refrescar. Las marcas rondarán entre los 13° y 18° C con pronóstico de tormentas aisladas al inicio del día. En tanto, el domingo, será entre los 8° y los 18° C.

“Son temperaturas altas si las comparamos con las estadísticamente normales para la época, pero todos los años tenemos una situación similar. Por ejemplo, el 23 de julio de 2023 tuvimos casi 28° en CABA”, aseguraron desde el SMN.

A nivel nacional

La misma situación que se vivirá en Buenos Aires, también la sentirán en gran parte del país. En Córdoba rondarán los 30° C; en Santa Fe los 31° C y en Salta los 32° C. Asimismo, se esperan que en algunas provincias la máxima supere los 35º C.