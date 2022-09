En un contexto complicado, las billeteras digitales pagan ahora casi 10 puntos porcentuales más

A través del celular, se pueden abrir de manera gratuita, con pocos datos y mínimos requisitos. Los detalles.

El contexto económico actual para la Argentina es complicado, con subas de precios desmedidas, inestabilidad en el valor de la moneda extranjera, especulación en el mercado y una inflación, según anuncia el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , de 71% de acumulación interanual. Ante este panorama, guardar la plata debajo del colchón no es una opción para aquellos que deciden ahorrar.

Gran parte de la población del país no tiene la posibilidad de contar con algún remanente de dinero a fin de mes, teniendo que usar hasta el último centavo para los gastos fijos. Pero quienes deciden juntar dinero para utilizarlo en un futuro, no pueden optar por dejarlo quieto y guardarlo en pesos. Con el panorama inflacionario y la devaluación del dólar, la mejor opción es invertir ese sobrante para generar un rédito y no perder el valor de la moneda.

Pero aquí se presenta la encrucijada ¿qué metodología de inversión es la más conveniente? Para alentar a la inversión en plazo fijo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió en los últimos meses aumentar el piso de las tasas de los plazos fijos bancarios, con una tasa de referencia de 69,50% nominal anual en agosto. Esto posiciona al plazo fijo tradicional y UVA como una de las mejores opciones de inversión, para no dejar el dinero en pesos sin trabajar, ni dar rendimiento.

Sin embargo, los depósitos a plazo fijo a través de entidades bancarias no son la única posibilidad a la hora de buscar un rédito financiero. En la actualidad, las billeteras virtuales ofrecen grandes rendimientos por la tenencia en pesos, siendo una gran alternativa, aun pagando menos que un plazo fijo.

Pudiendo abrirlas de manera gratuita, con pocos datos y mínimos requisitos a través del celular, las aplicaciones de billeteras digitales son utilizadas por gran parte de la población. Estas plataformas te permiten depositar dinero, cobrarlo, transferir a cuentas bancarias y no bancarias, pagar servicios e invertir el dinero con un interés a tasa nominal anual de aproximadamente 50%.

En el último mes el interés de estos fondos de inversiones aumentó casi 10 puntos porcentuales, continuando por debajo de las cifras del banco central, pero siendo una fuerte alternativa. Sin costos ni cargos administrativos por mantención de la cuenta, te permite invertir y retirar el dinero disponible en cualquier momento, sin plazos ni retenciones. Diariamente se acredita a la cuenta de cada usuario un rendimiento del 0.13%, que se suma al monto de dinero depositado.

Algunas de estas plataformas, que funcionan a través de onboarding digital, permiten también la extracción de dinero por cajero, con tarjeta. Uno de los fondos más utilizados actualmente, establece su rendimiento a un 45,4% de tasa nominal anual. En líneas generales, si el usuario decidiera mantener $20.000 en su billetera virtual, sin sacar un centavo, recibiría casi mil pesos mensuales de rendimiento, solo por tener su plata acumulada.