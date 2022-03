Este domingo, recordarán el natalicio de Soldi con un gran festejo en Glew

Compartir en:

viernes 25 de marzo del 2022

Habrá shows en vivo, ferias de artesanos y talleres. La Fundación que lleva su nombre además cumple cuatro décadas. Los detalles.



El próximo domingo, 27 de marzo, se cumplen 117 años del nacimiento del querido y recordado artista local Raúl Soldi. La Fundación de Glew que lleva su nombre también celebra 40 años de historia. Por estos motivos, se realizará una gran celebración. Está es abierta a toda la comunidad.

"Era muy importante su cumpleaños para él. Todas las obras y edificios que ha donado a la localidad están relacionados con el día de su natalicio, ya que fueron inauguradas o finalizadas entre marzo y abril adrede. Por eso, nos resulta fundamental celebrarlo", aseguró Zulema Ozón Sambade, directora general de la institución, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Sobre el evento

Fue denominado “Fiesta 23 veranos”. Se realizará este domingo en la calle Obligado, entre Gorriti y avenida Almafuerte. Comenzará a las 15 y se extenderá hasta las 22. Tocará en vivo Willy Quiroga de Vox Dei. También habrá talleres, feria de emprendedores y se presentará el libro "Jazmín Fermín y el libro que no tiene fin".



"Esta festividad la hacemos hace seis años por el cumpleaños de Soldi y ahora se suma que la institución cumple 40 años. Estamos con más ganas y fuerza. Empezó como algo chico y actualmente es otra cosa, tuvo un proceso evolutivo", indicó Ozón Sambade.

¿Quién fue Raúl Soldi?

Fue un prestigioso artista de Almirante Brown y quién más obras donó a instituciones en todo el mundo. Entre los temas que trabajó se encuentra el paisajismo, los retratos, la naturaleza muerta y áreas relativas al teatro y el circo.

La calidad de sus obras lo llevó a presentarse en el Salón Nacional de Cultura, la Exposición Internacional de París (1937) y en Nueva York (1941-1943). A lo largo de su carrera, recibió numerosas distinciones.

Algunas de sus piezas más famosas son: los frescos de la iglesia Santa Ana de Glew (1953) y la decoración de la Cúpula del Teatro Colón de Buenos Aires (1966). En 1968 viajó a Israel para pintar la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Además, en el Museo Vaticano se encuentran ‘La Virgen y el Niño’ y ‘Santa Ana y la Virgen’.

“Soldi es Glew. Es una identidad que no se puede tapar. Hemos tenido una explosión demográfica de 1982 hasta la fecha y capaz los vecinos no transmitimos su legado como debería ser. La parroquia es conocida, pero él no es sólo eso. Tenemos que atraer a la juventud y transmitirlo", concluyó a este medio.