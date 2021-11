Enrique, a un año sin Maradona: "Lo extraño permanentemente"

Compartir en:

jueves 25 de noviembre del 2021

El "Negro" aseguró que aún espera el llamado de él. "Es un sufrimiento que lo voy a tener hasta el día que me muera", lamentó a De Brown.



Hoy, 25 de noviembre, se cumple un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, símbolo del fútbol mundial. "Pelusa" murió en su casa de Tigre por una insuficiencia cardíaca y desde ese momento se convirtió en una de las mayores leyendas que pisó esta tierra.

Quien compartió una gran amistad con el astro argentino fue el browniano Héctor Enrique, ambos campeones del Mundial 1986 y compañeros de trabajo en la Selección Argentina y Dubái. En diálogo con www.deBrown.com.ar, el "Negro" se refirió a cómo transitó este tiempo sin su gran amigo.

"Es complicado. Por momento parece que no lo veo hace 60 años y por otros que lo veo todos los días. Lo extraño permanentemente. Esperar su llamado y saber que no va a llegar nunca más me parte el alma. Es un sufrimiento que lo voy a tener hasta el día que me vaya", lamentó.

Y agregó: "Esta vez Diego también gambeteó a la muerte, pero del otro lado estaban sus padres, las personas que le dieron la vida y que hoy le devolvieron la alegría. Él era uno más, nunca se creyó nada y eso se lo vamos a valorar para siempre".

Dolor

Pese a que los restos de Maradona se encuentran en el cementerio Jardín Bella Vista, el oriundo de Loma Verde aseguró que le es imposible visitarlo. El browniano estuvo presente en el velorio multitudinario en Casa Rosada y en la ceremonia de entierro.

"No puedo ir al cementerio, no me animo porque me cuesta mucho. Sería muy lindo tener al Diego vivo para siempre, pero está en el corazón de aquel que lo ama de verdad", reconoció.

Desde el cielo te voy a alentar

A siete meses del fallecimiento, Argentina se consagró campeón de la Copa América tras 28 años de sequía. Sin embargo, los jugadores se acordaron de él y le dedicaron el título. El certamen se había inaugurado con un emotivo homenaje a "Pelusa".

"Hubiera estado feliz y orgulloso de los jugadores. Maradona no tan sólo amaba al fútbol, sino al deporte en general y quería mucho a Messi. En algún lugar de arriba lo debe haber festejado junto a su mamá y su papá", culminó a este medio.