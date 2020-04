Entre mayo y junio, se prevé el pico de contagios de Coronavirus

Compartir en:

jueves 30 de abril del 2020

Así lo indicó el Ministro de Salud bonaerense. Informó además que, desde hace dos semanas, la curva está aplanada. Los detalles.

Tras cumplirse 42 días de cuarentena obligatoria por el Coronavirus, el esfuerzo de la población está mostrando sus primeros frutos. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, aseguró que la curva de contagios permanece aplanada y que es prácticamente igual a los últimos 15 días.

En este marco, se prevé que se registre la mayor cantidad de casos entre mayo y junio. “Esto va a depender de la velocidad con que vayamos abriendo las compuertas de la circulación de la gente. Si las abrimos ahora, el pico va a venir antes. Si las abrimos más lentamente, vendrá después”, informó el funcionario.

La situación hoy

Si bien la curva no presentó una variación significativa en las últimas dos semanas, el ministro afirmó que hubo un día donde se registraron 98 nuevos infectados. Esto se vinculó con el gran número de test diagnósticos que se efectuaron durante la misma jornada.

Asimismo, consideró que la cantidad de contagios en la Provincia "no es alta". Si bien los pacientes son 1381 y los fallecimientos 78, la tasa de letalidad es de 5,65%, por debajo de la Ciudad de Buenos Aires con 5,68%. No obstante, su tasa de incidencia es 7,86, menor a la media del país de 8,85.

Flexibilización de la cuarentena

En relación a las nuevas medidas adoptadas, manifestó: “Uno abre un poquito el grifo y ve si en algún lugar se empieza a dar un aumento por encima de lo esperable o lo aconsejable, se puede volver a cerrar ese grifo”.

Y agregó: “Lo que ganamos en estos dos meses, en este tiempo precioso, es hacer los diagnósticos de riesgo y, sobre una base más o menos segura, trabajar en dónde se puede abrir más la actividad y en dónde menos”.

En este marcó explicó que el aislamiento social permitió además proteger a los grupos más vulnerables. “No es que no nos vamos a enfermar, no es que la clave del éxito es que el virus no entre a un municipio. Lo que estamos haciendo es hacerlo lento para esperar también las vacunas y los tratamientos médicos nuevos”.

Nuevos casos

Hasta este miércoles, se registraron en el país 4285 infectados de Covid-19, 214 murieron y 1192 ya se recuperaron.

Argentina se ubica así en el puesto 53 en la lista de naciones con mayor número de casos diagnosticados. El ranking lo encabeza Estados Unidos, España, Italia y Francia.