Es de Calzada, hizo una colecta para viajar y ganó el Mundial de Calistenia

Se trata de Florencia Cabrera, quien además consiguió batir los récords en Muscle up en anillas y Dip en paralelas. Los detalles.

Luego de conseguir la clasificación por ser la campeona nacional y haber realizado una campaña solidaria para recaudar dinero, finalmente Florencia Cabrera pudo presentarse en el Mundial de Calistenia realizado en España. Fue así que dejó a la bandera argentina en lo más alto.

La oriunda de Rafael Calzada viajó hasta Sevilla para ser parte del Street Lifting. "Al principio sentía mucha ansiedad y nervios, incluso miedo a fallar en lo que tenía pensado hacer. Pero al día siguiente ya estaba más relajada y feliz de haber llegado hasta donde llegué", sostuvo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La representante local tuvo su lugar en el mítico Arnold Classic Festival y no dejó pasar su oportunidad de demostrar qué tan preparada había arribado. Luego de varias pasadas, se quedó con la medalla de primer puesto en la categoría +66kg. Allí compitió ante 20 atletas de diferentes partes del mundo, entre ellas Guatemala y España.

"Siempre confié en mi fuerza hasta en el último momento y me sentí orgullosa de cada levantamiento que hice. Fue una mezcla de muchas emociones, siempre pienso en todos los que me ayudaron y en el gran sacrificio físico y mental que hice para poder cumplir mi sueño", reconoció.

Hizo historia

Además de obtener el título mundial en su división, Cabrera consiguió cumplir otro de sus objetivos con los que viajó al viejo continente. No sólo levantó el trofeo, sino que dejó escrito su nombre en dos nuevos récords internacionales en Muscle up en anillas con 20 kg y Dip en paralelas con 65 kg.

"Me llevo una hermosa experiencia. Sentir el apoyo de mi gente y de mi país, me hizo sentir muy acompañada. Di el 100% de mí, y no me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer una y mil veces más", concluyó.

Lo que viene

Participará el 15 de octubre en la competencia Gravity en Reconquista, Santa Fe. Allí verá acción en las modalidades de Power free, Street lifting resistencia y resistencia solo con peso corporal.