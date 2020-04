Escrache a personal de la salud en Glew: “Nos vas a enfermar”

Compartir en:

miércoles 22 de abril del 2020

Esto era lo que decía el cartel que apareció en el ingreso de su vivienda. La víctima es técnica en laboratorio de una clínica de Adrogué. “Cuando lo vi me indigné y rompí en llanto", expresó a De Brown. Los detalles.

La labor ejemplar que llevan adelante los trabajadores de la salud, en el marco de la pandemia por el Coronavirus, mostró nuevamente su contracara. Se conoció otro caso de hostigamiento contra una profesional, en esta oportunidad, en el barrio Gendarmería de Glew.

La víctima es Mariana Gómez, técnica superior en Análisis Clínicos de la clínica IMA de Adrogué y mamá de dos hijos. Fue amenazada de forma anónima y acusada de ser posible transmisora de COVID-19 solo por trabajar en el nosocomio.

¿Cómo sucedió?

Ocurrió este lunes por la noche. Cuando el marido de la damnificada llegó de trabajar, se encontró con un mensaje intimidante en el ingreso de su casa. “Vos trabajas en salud andate del barrio, nos vas a enfermar. Tus vecinos”, decía el cartel.

“Cuando lo vi me indigné y rompí en llanto. Nos tratan como si todo esto fuera una cacería de brujas. Yo elegí esta profesión y la hago con amor. Por eso estas cosas nos dan mucha bronca”, aseguró Mariana, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “No pido que me aplaudan a las 21 o que me tiren una alfombra roja al pasar, simplemente un poco de empatía porque al momento de atender en una guardia no denoto quién es quién, sino que atiendo a todo el mundo por igual. Estas cosas no deberían suceder”.

La actividad de la browniana es considerada una tarea esencial, al igual que la de su marido, quien es chófer de colectivos. Esto hace que estén exceptuados de la cuarentena y que todos los días deban salir de sus casas- arriesgándose a contraer la enfermedad- para cumplir con sus tareas.

“Extremamos todas las medidas de seguridad. Cuando llegamos dejamos todo afuera, nos higienizamos y recién saludamos a nuestro hijo. Sólo salimos para ir a trabajar. Hasta las compras nos las traen a domicilio. Somos muy cuidadosos y responsables”, aseguró.

El caso

La denuncia fue radicada en la Comisaría 7ma de Almirante Brown. En las próximas horas, la familia contaría con una consigna policial en su vivienda. “Por cumplir una función nos ponen seguridad como si estuviéramos haciendo algo en contra. Los que estamos viviendo no se lo merece nadie”, agregó la browniana a este medio.

No sólo en Brown

Desde hace algunas semanas, se replicaron casos similares de amenaza contra trabajadores de la salud en diferentes puntos de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Esto despertó el repudio en amplios sectores de la sociedad y del arco político.