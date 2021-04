Excarcelaron a un hombre que atropelló y mató a dos hermanos

Compartir en:

jueves 22 de abril del 2021

Había sido condenado a 4 años de prisión en mayo del 2020. “No puedo empezar el duelo cuando no hay justicia”, admitió la mamá de las víctimas a De Brown.

Hace casi tres años, los hermanos Alfredo y Maricel Palavecino se trasladaban en una moto cuando los atropelló un auto que inmediatamente se dio a la fuga en pleno centro de Adrogué. Producto de ello, ambos murieron. Su familia aún continúa exigiendo justicia y repudia la excarcelación del conductor.

“El dolor es la burla. No puedo empezar un proceso de duelo cuando no hay justicia. Yo no pido venganza, sino algo justo”, admitió Karina Gil, mamá de los jóvenes, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Sobre el proceso judicial

El 4 de mayo del 2020, Oscar Flores Pantaleón fue condenado a 4 años de cárcel y la inhabilitación para manejar por otros siete. Fue mediante un juicio abreviado. Pero, con el inicio de la pandemia, le concedieron el beneficio de prisión domiciliaria con pulsera electrónica y salidas laborales.

Inicialmente, la medida se basó en el hostigamiento que el hombre sufría cuando estaba detenido y en la ausencia de antecedentes penales. Además, el imputado argumentó que tenía hijos menores y era el único sostén de la familia.

“En septiembre su defensa pidió recursos extraordinarios y la excarcelación. Todo fue muy en contra nuestra”, aseguró a este medio.

Ante ello, el fiscal Sebastián Bisquert solicitó un informe a la Subdirección de Supervisión. Determinó que había ciertos incumplimientos en las condiciones del arresto domiciliario y solicitó que se revoque el fallo.

“Presentó tres informes de monitoreo y no puede justificar las ausencias de su domicilio. Es más, ellos subían videos en las redes. Es ahí donde veo que no cumple con el arresto en su casa. Yo no podía creerlo. Me fui al juzgado a averiguar que pasaba y ahí me informo que le dieron la libertad condicional”, aseguró Karina.

Y agregó: “La Cámara de Apelaciones de Garantía en lo Penal, Sala N°1, de Lomas de Zamora la dio la excarcelación. Fue una gran impunidad. Ahora el caso pasó al Juzgado de Ejecución. Firma cada tanto y nada más. La pulsera se la quitaron”. Todo esto ocurrió el pasado 29 de diciembre de 2020, aunque la información se dio a conocer recientemente.

En este panorama desalentador, la madre de las víctimas exige que la sentencia quede firme y cumpla con la condena en la cárcel. “Estuvo un año en comisarías y con el monitoreo de la pulsera electrónica hasta el 29 de diciembre del 2020, nada más”, admitió.

El hecho: ¿Cómo fue?

Ocurrió el 14 de julio de 2018 en la intersección de Seguí y Bouchard, Adrogué. Aquel trágico día, Oscar Flores Pantaleón transitaba en un Volkswagen Gol. Chocó con la moto de los dos hermanos de 26 y 24 años y huyó.

Producto del impacto, Alfredo Palavecino murió en el acto. En cambio, Maricel fue trasladada al hospital Oñativia de Calzada y luego a “El Cruce” de Florencio Varela. Tras ser sometida a dos cirugías, falleció poco después.

“Un amigo de ellos venía en moto a unos metros y ve cuando los embiste. Él los siguió por todos los recovecos donde escapaban. En un momento cuando simulan parar en una estación de servicio les sacó una foto a la patente. Después de eso, volvió al lugar del hecho y llamó a la policía. Los responsables vivían a dos cuadras del lugar”, recordó.