Falleció Daniel Calandra, un reconocido médico de la clínica IMA de Adrogué

miércoles 4 de mayo del 2022

Colegas y pacientes destacaron su calidad profesional y humana. "Amaba a su profesión más que a su vida", expresaron desde la institución browniana. La información.

La comunidad de la salud de Almirante Brown está de luto. El martes, 3 de mayo, falleció Daniel Calandra, médico que se desempeñó más de 30 años en la IMA de Adrogué. Pese a luchar contra una dura enfermedad, su gran vocación lo mantuvo hasta último momento ejerciendo su profesión y estuvo en primera línea de batalla contra el Coronavirus.

El recuerdo

Realizó toda su trayectoria en la institución browniana, donde ejerció como clínico general. También se encargó de las residencias y fue secretario del Comité de Docencia e Investigación.

"Estamos todos muy tristes y devastados. Empezó con la enfermedad hace no mucho, era muy reservado. La última vez que lo atendí, me partió el alma. Llegué a casa y me puse a llorar. Siento como si se me hubiese muerto un familiar. Era excelente como profesional y ser humano. Nunca lo veías de mal humor, era siempre servicial", expresó Lourdes Florencio Franco, radióloga de la IMA, a www.deBrown.com.ar.

En este marco, resaltó que los pacientes "lo adoraban" y que era uno de los "mejores profesionales de la institución". En tanto, destacó que en el transcurso de estas tres décadas mantuvo la conducta de "tratar de igual a todos" sus compañeros.

"Hasta el último tiempo nadie sabía de la enfermedad, pero al final ya no lo pudo ocultar más. Igualmente, seguía atendiendo. Era admirable. Durante la pandemia estuvo siempre al frente de todo. Amaba su profesión más que a su vida", recordó a este medio.

La despedida

Sus colegas, miembros del equipo de salud y pacientes, escribieron decenas de mensajes en las redes sociales lamentando su pérdida y agradeciendo su labor.

"Que día más triste para todos los que te tuvimos de médico y más que médico de amigo. Se te va a extrañar muchísimo", aseguró Alejandro en una publicación en Facebook. En tanto, María Eugenia lamentó: "No hubo ni habrá un doctor tan dedicado, humano y presente como él. Toda mi infancia y adolescencia pasando por su consultorio".