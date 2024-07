Falleció Julio Wolovich, un querido pediatra de Longchamps

Más conocido como “Cacho”, se había desempeñado como jefe de Neonatología del hospital Lucio Meléndez. Los detalles.

Una triste noticia invadió a la comunidad de Almirante Brown. El Dr. Julio Wolovich, más conocido por sus seres queridos como “Cacho”, falleció en las últimas horas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida.

El vecino de Longchamps tenía 77 años y se desempañaba como pediatra. Había sido jefe de Neonatología del hospital Lucio Meléndez de Adrogué. A lo largo de su carrera cosechó cientos de amigos y anécdotas.

La despedida

Las redes sociales se colmaron de mensajes con palabras de agradecimiento. Provenían especialmente de aquellos padres que le habían dejado en sus manos la salud de sus hijos. Todos destacaban el gran profesional que había sido. Hasta algunos llegaron describirlo como el “Maradona de la Pediatría”.

“Simplemente gracias Julio Jorge Wolovich por tu empatía, por tu calidez, por todo lo que hiciste por mis hijos y sobrinos... y por tantos que a veces no tenían para la consulta los atendías igual. Para los remedios, se los dabas o le hacías esas recetas con mágicos descuentos. Telefónicamente me dabas el diagnóstico y la medicación. Fuiste un médico con mayúsculas, simplemente gracias, gracias, gracias...”, expresó una de sus pacientes.

En tanto, una colega subrayó: “Haber trabajado contigo, fue un honor y un privilegio. Y entre nosotros te quedás para siempre. Que el cielo te reciba con la misma bienvenida amorosa y el mismo amor con que recibías a todos los papás que te llevaban a sus niños, para que tus manos y tu conocimiento los cure y para que tu corazón de buen tipo les calmara sus angustias”.

Asimismo, su sobrino recordó: "Una vez al mes, alguien que ve mi apellido en algún lado primero me pregunta si soy familiar y después me cuenta una anécdota de mi tío (o le salvo la vida a alguien o lo atendió gratis a cualquier hora, etc). Un grande de verdad, sin duda somos lo que dejamos... Abrazo grande cachito..."-