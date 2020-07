Final feliz: apareció Luna, la perrita perdida en Longchamps

Compartir en:

martes 21 de julio del 2020

Se encontraba en Burzaco. Una familia la había comprado y se comunicó para devolverla. Mirá el video del emocionante reencuentro.

Una historia con final feliz: ¡Apareció Luna! Se trata de la perrita que desapareció hace un mes de su casa ubicada en Longchamps. Es la fiel compañera de Renata, una nena de tres años con Síndrome de Down. Días atrás, la familia había comenzado una campaña por redes sociales para viralizar la búsqueda.

¿Cómo la recuperaron?

Se encontraba en Burzaco. Una familia la había comprado. Sin embargo, al ver el caso difundido en los medios, no dudaron ni un segundo en comunicarse para acordar el tan esperado encuentro.

“El viernes a las 17, una chica me mandó un mensaje por Messenger donde decía que tenían a Luna y me la querían devolver. No lo había visto porque estaba trabajando desde casa. Le presté atención horas después, pero no la podía contactar, entonces lo hizo mi hija ”, contó emocionada Raquel Corona, en diálogo con www.deBrown.com.ar, y agregó: “Me pasó la dirección y en el mismo momento la fuimos a buscar. No lo podíamos creer”

El reencuentro con Renata

Luna es una mascota de raza Yorkie. Hace tres años vive con la familia y mantiene un vínculo intenso con la pequeña Renata. “Cuando se vieron fue genial, espectacular. La perra estaba un poco asustada al comienzo, pero al llegar a casa ya movía la cola. Se ambientó”, expresó a este medio.

Sobre el hecho

El viernes 12 de junio, la mascota había salido de su casa y no había regresado. “Ella siempre estaba adentro. Esa noche, fui a bañar a la nena y salió por la puerta del fondo. Cuando volvimos, no presté atención que ya no estaba. Al darme cuenta, no la pudimos volver a encontrar”, había contado Raquel días atrás a este medio.