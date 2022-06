¿Cómo funcionarán los trenes y el servicio de recolección en Brown?

Compartir en:

jueves 16 de junio del 2022

El cronograma habitual se verá alterado. Los detalles.

Los argentinos vivirán un nuevo fin de semana largo a raíz de los feriados por los pasos a la inmortalidad de los generales Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano. En ese sentido, los servicios de trenes y de recolección de residuos tendrán modificaciones en sus esquemas habituales.

El ferrocarril

Según indicaron desde Trenes Argentinos, el Ferrocarril General Roca circulará este viernes 17 y lunes 20 de junio con el cronograma domingo. Por lo tanto, los brownianos que necesiten trasladarse deberán estar atentos a la siguiente grilla:

Constitución -Glew: la primera unidad partirá a las 4:20, mientras la última lo hará a las 22:35.

la primera unidad partirá a las 4:20, mientras la última lo hará a las 22:35. Constitución-Korn: saldrá a las 4:58 y su servicio final será a las 21:53.

saldrá a las 4:58 y su servicio final será a las 21:53. Glew - Constitución : comenzará el recorrido a las 4:20.

: comenzará el recorrido a las 4:20. Korn- Constitución: empezará a las 4:41 y su última unidad partirá a las 22:20.

empezará a las 4:41 y su última unidad partirá a las 22:20. Temperley-Bosques: el primer servicio será a las 4:50.

el primer servicio será a las 4:50. Constitución- Bosques (vía Temperley): iniciará a circular a las 04:24 y el último partirá a las 22:05.

iniciará a circular a las 04:24 y el último partirá a las 22:05. Constitución- F. Varela: saldrá a las 22:31 el último servicio.

saldrá a las 22:31 el último servicio. F. Varela- Constitución (vía Temperley): comenzará a las 4:44.

comenzará a las 4:44. Bosques- Constitución (vía Temperley): empezará al las 6:22 y la unidad final partirá a las 20:22.

Recolección de basura en Brown

El servicio no funcionará este viernes 17 y el lunes 20. Como es habitual, el Municipio solicitó a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública. Esto no sólo contribuirá con la limpieza sino que evitará posibles acumulaciones y anegamientos en caso de lluvias.