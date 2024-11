Finde largo en Brown: ¿Cómo funcionarán los trenes y la recolección de basura?

Los cronogramas habituales tendrán cambios. Conocé más.

Ya se palpita uno de los últimos finde largos del año. Debido a que el 18 será feriado en Argentina, habrá un descanso de tres días. Ante ello, los servicios de ferrocarril y de recolección de residuos sufrirán algunas modificaciones.

¿Cómo será?

Según informaron desde la empresa Trenes Argentinos, todos los ramales circularán el lunes con cronograma de domingo. Por lo tanto, los vecinos que necesiten viajar deberán estar atentos a ello o elegir otra alternativa para trasladarse.

Por su parte, en Almirante Brown, el servicio de recolección de basura no funcionará tampoco durante la misma jornada. En este sentido, el Municipio solicitó no sacar las bolsas a la vía pública. Eso no sólo contribuirá con la limpieza, sino que evitará posibles acumulaciones y anegamientos en caso de lluvias.