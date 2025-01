Furriel recordó su paso por el Nacional: “No podría ser el actor que soy sin la educación pública”

Así lo afirmó al ser entrevistado en un programa radial, donde además presentó su última película. Mirá el video.

El actor browniano Joaquín Furriel atraviesa un gran momento profesional. Tras su pasó por Europa donde filmó una serie y fue imagen de una marca internacional, admitió que su formación fue el puntapié para crecer en su carrera. Además, recordó su pasó por el Colegio Nacional.

¿Cómo fue?

El vecino de Adrogué fue entrevistado en “Radio con vos”. Allí en una charla distendida recalcó la importancia de la educación pública como base de su éxito y en su vida. Asimismo, mencionó cómo se aprecia la cultura nacional en el exterior, especialmente en Europa.

En este marco, recordó con emoción su paso por el secundario en el distrito. “Yo era muy atorrante, salía mucho, tuve una adolescencia muy activa. Iba al Colegio Nacional de Adrogué, un lugar con 2.000 alumnos”, aseguró el prestigioso actor.

Y agregó: “Fuera de casa descubrí cómo se valora a la Argentina en términos culturales, es poderosísimo. También terminé de confirmar que no sería el actor que soy ni trabajar todo lo que lo hice el año pasado en los círculos donde me moví, que no son míos, si no hubiera tenido una muy buena formación por la educación pública”, expresó.

Asimismo, Joaquín admitió: “Ellos no la están pasando bien en Europa, están con muchos quilombos, pero cuando yo percibo el recorrido que hice hasta ahora es inimaginable haberlo concretado sin los profesores que tuve, sin haber trabajado con gente como Alfredo o actrices como Norma Leandro".

Lo último

El browniano fue invitado al programa radial donde presentó la película “Una muerte silenciosa”, un thriller ambientado en la década de los 80 y que se filmó enteramente en la Patagonia. El elenco lo completan Soledad Villamil y Alejandro Awada.