Glew: tiene cáncer y necesita urgente que Pami autorice su medicación

jueves 10 de junio del 2021

Se trata de Segundo Sánchez, de 71 años. “Bajó 30 kilos en menos de tres meses. No puede comer, está con náuseas y vómitos constantes”, contó su hija a De Brown.

Un jubilado de 71 años lucha contra PAMI para salvar su vida. Padece un tumor maligno digestivo y necesita la medicación para iniciar su tratamiento de quimioterapia.

¿Qué pasó?

Segundo Sánchez es vecino de Glew. Desde comienzos del 2021, comenzó a sentir los primeros síntomas. Bajó 30 kilos en menos de tres meses al verse imposibilitado de asimilar la comida. Debido a este cuadro, se realizó todos los chequeos que le solicitó su prestadora, pero el médico de cabecera asegura que no posee ninguna afección.

“Ante esto, fuimos a consultar por fuera a un oncólogo en el hospital Piñero. Le hicieron más análisis y le detectaron la enfermedad en una fase intermedia. Ellos le mandaron tres medicamentos para iniciar la quimio, uno vía oral y dos inyectables”, explicó su hija Eliana, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Ante la urgencia, el nosocomio porteño además emitió una carta dirigida a la prestadora detallando el caso y solicitando que evalúen la autorización de las drogas. También adjuntaron los estudios que lo constataban.

“Por PAMI no obtuvimos nada, presentamos todo e igualmente nos dan muchas vueltas, siempre te piden un papel más. Nosotros por nuestra cuenta conseguimos las pastillas que está tomando, pero no así las ampollas que son carísimas. No tenemos la plata para comprarlas, sino lo haríamos ya particular”, indicó la browniana.

Y agregó: “nos pidieron a su vez que saquemos turno con un oncólogo de ellos. Nos dieron para el 1 de julio. Mi papá ya no aguanta más, no podemos esperar, no sabemos si para esa fecha va a estar”.

¿Cómo está hoy Segundo?

Se encuentra transitando la enfermedad en su casa. No puede comer, está con náuseas y vómitos constantes. Tampoco camina debido a la debilidad que le ocasiona no poder alimentarse.

“Estamos desesperados, no sabemos a dónde más acudir. La semana pasada fue a realizarse un estudio y se desvaneció por la fragilidad. Le pusieron tres sueros para reanimarlo”, resaltó Eliana a este medio.