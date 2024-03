Goleado en casa: Brown sigue sin ganar en el torneo y el equipo no responde

Cayó 3-0 con Defensores de Belgrano en el estadio Lorenzo Arandilla. Suma dos puntos de 15 posibles.

Brown de Adrogué no puede levantar cabeza y sigue hundido en un pozo en la Primera Nacional. Por la quinta fecha del torneo doméstico, el "Tricolor" no jugó bien y volvió a perder. Esta vez fue goleado 3-0 por Defensores de Belgrano en el estadio Lorenzo Arandilla.

Claudio Salto abrió la cuenta para la visita a los 28 minutos de la primera mitad, mientras que a los 49, el mismo atacante volvió a poner su sello en el marcador para estampar el 2-0. Ya sobre el final, Ezequiel Aguirre le puso cifras definitivas a una jornada que dejó lleno de dudas a Pablo Vico.

¿Cómo sigue todo para Brown?

El "Tricolor" transita un presente delicado. Apenas pudo rescatar dos puntos de los 15 que estuvieron en juego a lo largo de la temporada y aún no pudo ganar. Se ubica décimo sexto producto de tres derrotas y dos empates. En la próxima fecha visita a Chaco For Ever.