Gracias al esfuerzo de sus trabajadores, Gotan es oficialmente una cooperativa

Compartir en:

lunes 5 de octubre del 2020

La fábrica quebró hace un año y dejó a todos sus empleados en la calle. “Estamos contentos, pero también aprendiendo porque hay cuestiones que nos cuestan mucho”, aseguraron a De Brown.

Un paso adelante. Los ex empleados de la empresa Gotan Trading de Burzaco obtuvieron la matrícula nacional. Con ella, lograron constituirse formalmente como cooperativa de trabajo tras un año intenso de lucha para proteger sus puestos laborales.

“Cuando la fábrica declaró la quiebra, decidimos proteger las máquinas para hacerlas producir. Así nació la idea de organizarnos, nos costó mucho. Hoy estamos contentos, pero también aprendiendo porque hay cuestiones que nos cuestan mucho al ser obreros de planta, como por ejemplo la parte administrativa”, explicó su secretario, Néstor Embriaco, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Sobre la cooperativa

Está integrada por quince personas y presidida por Martín Rodríguez. Fabrican dispensers de alcohol en gel a pedal, arcos antibacteriales con sensores de movimiento, alfombras y marcos sanitizantes, entre otras cosas. Es que la pandemia de Coronavirus provocó que deban reinventarse para sobrevivir.

“Buscábamos colaborar para evitar la propagación de los contagios. La idea era que nuestros productos estén en lugares públicos, como bancos e instituciones”, admitió a este medio.

Y precisó: “hasta el momento, no tenemos compradores. Sólo gente particular o algún negocio. El objetivo es que nos compre el Estado o algún ente para poder crecer, mantener las fuentes de trabajo y ayudar a la sociedad. Lamentablemente, hoy no tenemos esa suerte”.

Pese a todo, los empleados apuestan a la solidaridad. Realizaron donaciones a los hospitales Arturo Oñativia de Rafael Calzada, Lucio Meléndez de Adrogué y Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora. También lo hicieron a una salita de Villa Azul, el asentamiento que forma parte de los municipios de Quilmes y Avellaneda y que había sido aislado durante dos semanas.

Buscando nuevas herramientas

Semanas atrás, la flamante cooperativa gestionó un subsidio nacional llamado “Manos a la Obra”, dirigido a empresas recuperadas. El mismo apunta a que proyectos productivos o asociativos puedan renovar su equipamiento, adquirir herramientas, maquinarias e insumos. “Ya presentamos los papeles, ojalá nos lo otorguen porque se nos hace muy difícil todo”, confió.

Sobreviviendo

En septiembre del año pasado, la fábrica -ubicada en el Parque Industrial de Almirante Brown- fue una de las víctimas de la crisis económica. Un juez decretó la quiebra y más de 20 empleados se vieron afectados. La compañía metalúrgica funcionaba hace más de una década. Se dedicaba al diseño de imagen corporativa y mobiliario urbano.

“Nosotros tenemos todo para producir, no es una empresa que hay que armar. Además tenemos la experiencia. Pero no nos dan trabajo. Hemos hecho garitas de colectivos, nomencladores, señalizaciones de calles, mesas de ping pong, hamacas, tótem, cartelerías”, detalló.