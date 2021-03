Hacemos se presentó en Almirante Brown

Compartir en:

miércoles 3 de marzo del 2021

El espacio que reúne dirigentes peronistas, vecinalistas y de otros sectores, convocó a fortalecer la oposición en el distrito y la sección. Participaron el armador seccional Diego Kravetz y referentes locales como Mario Fuentes, Mariano San Pedro, Florencia Retamoso y Jorge Herrero Pons, entre otros.

Con una gran convocatoria de referentes políticos y sociales en Claypole se presentó Hacemos en Almirante Brown. Constituye un proyecto político de amplitud en el arco opositor de cara a las próximas elecciones legislativas.

Con inserción en todos los distritos de la estratégica tercera sección electoral, el espacio apunta a encabezar la oposición al kirchnerismo en el Conurbano. Buscará el respaldo de los sectores desencantados con la política de los últimos años.

Participaron el Jefe de Gabinete de Lanús y armador del espacio, Diego Kravetz; y referentes locales como Mario Fuentes, Mariano San Pedro, Florencia Retamoso y Jorge Herrero Pons, entre otros. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, envió un fuerte apoyo por un mensaje grabado, destacando la construcción política que se está erigiendo y remarcando que será la gente quien elegirá a los candidatos en las PASO. El jefe comunal no pudo llegar al evento a causa de una reunión de gestión en el ministerio de infraestructura de Nación.

“Empezamos a construir un camino distinto. Hacemos es un ámbito en el cual la identidad de cada uno de sus integrantes es respetada. Tenés voz, tenés voto y una oportunidad de crecer, de que te elijan y de elegir”, expresó Kravetz.

Y agregó: “Haber logrado un esquema de amplitud en un distrito del Conurbano no es fácil, pero Grindetti lo hizo en Lanús. Un camino de pluralidad en la construcción política. Y lo hizo entendiendo la necesidad del vecino de clase media, pero también qué pasa en los barrios, cómo se solucionan las necesidades inmediatas y cómo realizamos los sueños futuros. Este es un espacio político que va a pelear la Provincia y la Nación”.

Por su parte, Fuentes destacó el nuevo armado como “un espacio constructivo, lógico, razonable, programatico y con grandes objetivos”. “Somos mujeres y hombres con la vocación y convicción de trabajar y cambiar las cosas que están mal”, señaló el ex concejal vecinalista.

“Vivimos la realidad cotidiana y no somos indiferentes al desempleo, la falta de comida, la inseguridad, la impunidad, la desigualdad y el deterioro en la calidad de vida de la población en general. Lo hacemos de manera constructiva, iniciando en los lugares que tienen la necesidad más extrema para cambiar la realidad”, remarcó el dirigente.

“Para plantear una propuesta superadora la oposición no puede volver a cometer los mismos errores, cerrarse en la estructura nacional y dividirse. Hay que abrir la participación y que todos podamos decidir. Es fundamental construir desde la gente que trabaja en las entidades de bien público, que son grandes servidores de la comunidad en los tiempos más difíciles, con quienes compartimos un gran compromiso por Almirante Brown. Esa es la unión que vale, ya no van más las componendas entre políticos” concluyó Fuentes.

Por su parte, Retamoso indicó que la nueva propuesta "revitaliza la esperanza entre muchos sectores con diferentes orígenes, incluso algunos que ya participaron en Juntos por el Cambio pero que no se sintieron contenidos ni escuchados a la hora de conformar un proyecto local”. En esa línea, la ex concejal agradeció a los espacios que se sumaron y a las diferentes líneas del radicalismo por acompañar en la presentación.

A su turno, San Pedro expresó que "son muchos los militantes y dirigentes del peronismo que no están de acuerdo con la decisión de que Máximo Kirchner encabece el Partido Justicialista, por lo cual Hacemos es una alternativa muy válida para trabajar en un proyecto político que busque revertir el destino del país y de Almirante Brown". En ese sentido, el ex legislador reclamó "terminar con la grieta que tanto mal nos hace a los Argentinos".

En la mesa también participaron referentes locales como el ex candidato a intendente, Jorge Herrero Pons; la consejera escolar Alejandra Di Stéfano; el ex jefe de gabinete municipal, Diego Fernández Garrido; los dirigentes peronistas Omar Sánchez, Mauricio Silva y Nancy Garzón; los referentes sociales Gisela Hullk y Gabriel González, la ex concejal Myriam Locher; y el ex director de ANSES, Gustavo Frezza.

El encuentro contó con el acompañamiento del radicalismo de Almirante Brown, encabezados por la presidenta de la UCR, Mariela Cinalli; el vicepresidente Eduardo Cámara; y el secretario económico de la Universidad de Lomas de Zamora, Mario Helfenstein. También estuvieron dirigentes de la oposición partidaria como Paula Trunzo, Sergio Guerriere y Alejandro Torre, entre otros. Desde la Coalición Cívica además dijeron presente con sus dos concejales: Jose María Fernández y Rodrigo De Abajo.

La Región

En las últimas semanas, Hacemos fue presentado en Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Avellaneda, Ezeiza y Magdalena, entre otros partidos vecinos del Sur de GBA.

De la convocatoria participaron dirigentes de la región como Facundo Prieto y Mariano Pérez Luzuriaga (Esteban Echeverría), Guillermo Viñuales y Pablo Paladino (Lomas de Zamora), Sandra Alice y Fernando Donaires (Avellaneda), Mario Kanashiro y Juan Carlos Ortegoza (Florencio Varela), Daniel Garat (San Vicente) y Walter Di Giuseppe (Quilmes). También los concejales de Lanús: Omar López y Marcelo Villa.