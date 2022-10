Hasta noviembre, los monotributistas pueden acceder a un nuevo bono

Empezó a abonarse en septiembre y se pagará en tres cuotas. Conocé quiénes podrán obtener el beneficio y de cuánto es el monto.

Durante el noveno mes del año 2022, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha la entrega de bonos para familias que se encuentran por debajo del índice de pobreza. Estas contribuciones se entregan en tres cuotas, que empezaron a ser pagadas en septiembre y continuarán en octubre y noviembre. En esta oportunidad, los monotributistas podrán tener acceso a este beneficio, al igual que el resto de los trabajadores activos.

¿Quiénes podrán recibirlo?

La ANSES publicó una lista de requisitos y condiciones, junto con los beneficiarios de este programa en particular. Según la administración, pueden solicitar estos pagos: trabajadores en relación de dependencia, trabajadores monotributistas, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, cobradores a través de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), jubilados y pensionados, beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Esta nueva Asignación de ANSES pertenece al sistema conocido como SUAF, en conjunto a otras medidas, como la Asignación Universal por Hijo, que benefician a millones de argentinos hace años. En este caso, el Sistema Único de Asignaciones Familiares busca resarcir los desfasajes provocados en los salarios a partir del aumento desmedido de la inflación.

En el último informe del Índice de Precio al Consumidor, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina declaró una variación mensual del 6,2% para septiembre, con un acumulado del 66,1% y una variación interanual total del 83%. Ante estas cifras, ANSES, junto al Gobierno de la nación, buscan resguardar la economía e ingresos familiares de aquellos que se encuentran por debajo del índice de pobreza.

¿De cuánto es el beneficio?

En la página oficial de ANSES, se aclaran los montos a cobrar por mes, que dependen del ingreso por grupo familiar. Aquellos que dispongan entre todos los integrantes de la familia de un ingreso hasta $131.208, cobrarán 3 cuotas de 20 mil pesos, es decir un total de 60 mil. Por otra parte, quienes estén en el rango de los $131.208 hasta los $192.432, cobrarán $6.830 mensuales. Quienes tengan un ingreso de grupo familiar entre $192.432 a $222.170 pertenecen al rango tres, y cobrarán $3.454 por mes. Por último, el cuarto rango admite a aquellos que cobran entre $222.170 y $316.731, que cobrarán $1.780.

Paralelamente, ANSES sigue sosteniendo sus programas de ayuda alimentaria, sus bonos y sus préstamos personales. Los créditos vigentes son para quienes cobran jubilaciones y pensiones, para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez, para los beneficiarios de pensión No Contributiva Madre de 7 hijas e hijos, para pensión No Contributiva por Invalidez, para pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos o quienes cobren Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Para solicitar cualquier préstamo o saber si sos acreedor del SUAF, se debe ingresar al portal de Mi Anses, completando con los datos personales, el CUIL o Código Único de Identificación Laboral y la Clave de la Seguridad Social.