Histórico: un juvenil de Brown de Adrogué convocado a la Selección Argentina

Se trata del defensor Tomás Miguez. ¿Cuántos jugadores del "Tricolor" pasaron por la "Albiceleste"?

El predio de Ezeiza es la casa de la Selección Argentina Mayor por donde pasan Messi, Di María y Tagliafico cada vez que tienen que afrontar un partido como local. Sin embargo, el resto del año se convierte en el hogar de decenas de chicos de diferentes categorías que sueñan con llegar a lo más alto. Este es el caso de Tomás Miguez.

El juvenil de Brown de Adrogué fue recientemente convocado para ser parte del combinado nacional Sub 20 del ascenso. Comenzará con los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros el próximo martes, 20 de septiembre, bajo la atenta mirada del DT Claudio Gugnali.

"No me lo esperaba para nada. Me tomó muy por sorpresa y me alegró un montón. Estoy en Brown desde las infantiles, este es mi séptimo año vistiendo los colores en el club", sostuvo el defensor en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En cuanto a su forma de juego, resaltó que es un lateral izquierdo que "confía mucho en sí mismo", característica que queda reflejada en cada uno de los partidos que suma minutos en las inferiores. "Trato de mejorar lo que tengo y luego intentar incorporar las cosas que creo que me faltan", remarcó.

Será el quinto de la historia

Solamente cuatro protagonistas lograron conseguir la citación a la Selección siendo parte del plantel de Brown de Adrogué. En 2015, Alan Sosa, Juan Pablo Ruíz Gómez y Ariel Bogarín integraron el selectivo de la B Metro que luego disputó un torneo en India.

El más reciente fue el mediocampista de la Cuarta División, Facundo Cardozo. Este llegó a ser sparring de la "Albiceleste" Sub 23 que conducía Fernando Batista en 2021.